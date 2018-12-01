Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом

фото из группы «ЧАЙФ» в соцсети «ВКонтакте»

Во время полёта из Новосибирска в Екатеринбург пассажиры, в том числе известные музыканты, столкнулись с невыносимыми условиями.

Солиcт рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что как только они сели в самолёт, из вентиляции начал дуть горячий воздух.

«Я прикладывал руку наверх, мне кажется, что обжигало руку. Наверное, градусов 45-50 было. Самолёт начал моментально нагреваться. Это прямо такая баня. Люди начали возмущаться. Так как мы сидели ближе, то мнение народа пытались донести до бедных этих стюардесс. Но они сказали, что всё нормально», — прокомментировал ситуацию «Пятому каналу» артист.

Владимир Шахрин отметил, что они ждали взлёта полчаса, и в салоне постепенно начало пахнуть «горелой проводкой». Также к пассажирам обращался командир экипажа, заверив, что после вылета температура придёт в норму.

«Спустя 20 минут полета вроде всё стабилизировалось, но радость была недолгой: через какое-то время снова повалил горячий воздух. Вообще весь полёт были явные проблемы с системой кондиционирования: то жар, то холод. Двум женщинам плохо стало, они выходили нашатырь нюхали. Пассажиры были в ужасном состоянии. Это был самый ужасный полёт», — рассказал музыкант.

Известно, что на данный момент выясняются причины неполадки в самолёте.

Напомним, в ноябре жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину.