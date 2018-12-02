Сотрудницу телефонной компании подозревают в сливе личных данных

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В Новосибирской области девушку подозревают в передаче тайной информации о пользователях мобильного оператора.

Уголовное дело по факту незаконной передачи третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну, возбудил следственный отдел по Искитимского району. Следствие установило, что 20 ноября 2017 года 29-летняя сотрудница офиса продаж АО «Русская Телефонная Компания» скопировала компьютерную информацию о персональных данных клиентов МТС, содержащую охраняемую законом тайну, и передала её третьим лицам. К этому всему у девушки был доступ в связи с её работой.

В том числе сотрудница передала информацию о входящих и исходящих данных биллинговой системы, сведения о дате и времени соединений, номера исходящих и входящих соединений.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведённой сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.

Напомним, в июне 2017 года сотрудник казначейства в Хакасии попал под суд за разглашение тайны своему брату.