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Сотрудницу телефонной компании подозревают в сливе личных данных

Рубрика: проиcшествия

03.12.2018 14:29

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области девушку подозревают в передаче тайной информации о пользователях мобильного оператора.

Уголовное дело по факту незаконной передачи третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну, возбудил следственный отдел по Искитимского району. Следствие установило, что 20 ноября 2017 года 29-летняя сотрудница офиса продаж АО «Русская Телефонная Компания» скопировала компьютерную информацию о персональных данных клиентов МТС, содержащую охраняемую законом тайну, и передала её третьим лицам. К этому всему у девушки был доступ в связи с её работой.

В том числе сотрудница передала информацию о входящих и исходящих данных биллинговой системы, сведения о дате и времени соединений, номера исходящих и входящих соединений.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведённой сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.

Напомним, в июне 2017 года сотрудник казначейства в Хакасии попал под суд за разглашение тайны своему брату.

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Лента новостей

Предложить новость

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Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

вчера 16:04 Хроника 0 Коммент.

«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске

вчера 15:08 Хроника 0 Коммент.

Сотрудницу телефонной компании подозревают в сливе личных данных

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коня

вчера 14:25 Бизнес 0 Коммент.

Запредельные морозы до -37 градусов идут в Новосибирск

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

Новогодняя почта Деда Мороза стартовала в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска

вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области

вчера 11:48 Общество 0 Коммент.

Десятибалльные пробки задержали новосибирцев в пути на работу

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом

вчера 10:27 Хроника 0 Коммент.

Ксения Собчак вступилась за новосибирских фанатов IC3PEAK

вчера 10:17 Общество 0 Коммент.

Должность администратора в Новосибирске стала одной из самых привлекательных в стране

вчера 09:09 Работа 0 Коммент.

Полярную сову спасают новосибирские волонтёры

вчера 08:02 Общество 0 Коммент.

Погодные перемены придут днём в Новосибирск

вчера 07:05 Общество 0 Коммент.

Мальвина и тайная комната с музыкой – Итоги Сиб.фм

02.12.2018 Общество 0 Коммент.

Группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в Новосибирске

02.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новое имя аэропорту Толмачёво выбрали новосибирцы

02.12.2018 Общество 0 Коммент.

Инклюзивный театр «Особенный ТИП» представит новосибирцам спектакль «ShakespeareиЯ»

02.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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