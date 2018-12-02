Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске автомобиль такси столкнулся с грузовиком на дамбе ГЭС – погибли водитель и пассажир легковушки.

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля такси и грузовика на дамбе ГЭС 3 декабря. Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в ГИБДД по Новосибирску, смертельное ДТП произошло в 13:20.

«Водитель автомобиля Honda Civic 1983 года рождения двигался со стороны улицы Русской в сторону улицы Приморской. По непонятной причине он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовиком Isuzu под управлением мужчины 1985 года рождения», — рассказал инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Вячеслав Савченков.

В результате аварии погибли водитель «Хонды» и его 40-летняя пассажирка.

По информации соцсетей, легковой автомобиль принадлежал одной из служб такси.

Напомним, в сентябре оба водителя погибли в страшном ДТП под Искитимом.