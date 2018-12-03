Свиной грипп сразил первых за сезон новосибирцев

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Свиной грипп сразил первых за сезон новосибирцевРубрика: общество
03.12.2018 13:41
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов.
За данный сезон в Новосибирской области зафиксировали грипп у семи человек. При этом у всех заболевших обнаружен вирус типа А(H1N1), называемый в народе «свиным гриппом». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на регионального замминистра здравоохранения Елену Аксёнову.
«Зарегистрированы первые случаи гриппа, всего семь случаев за прошлую неделю: шесть взрослых и один ребёнок. Все госпитализированы, помощь им оказана в полном объёме», — отметила представительница министерства.
Также Елена Аксёнова отметила, что никто из заболевших не был привит.
Напомним, в конце ноября в региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали рост респираторных заболеваний в Новосибирской области.
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