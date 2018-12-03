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Свиной грипп сразил первых за сезон новосибирцев

Рубрика: общество

03.12.2018 13:41

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов.

За данный сезон в Новосибирской области зафиксировали грипп у семи человек. При этом у всех заболевших обнаружен вирус типа А(H1N1), называемый в народе «свиным гриппом». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на регионального замминистра здравоохранения Елену Аксёнову.

«Зарегистрированы первые случаи гриппа, всего семь случаев за прошлую неделю: шесть взрослых и один ребёнок. Все госпитализированы, помощь им оказана в полном объёме», — отметила представительница министерства.

Также Елена Аксёнова отметила, что никто из заболевших не был привит. 

Напомним, в конце ноября в региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали рост респираторных заболеваний в Новосибирской области.

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сегодня 14:25 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Должность администратора в Новосибирске стала одной из самых привлекательных в стране

сегодня 09:09 Работа 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

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Группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в Новосибирске

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вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

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