Свиной грипп сразил первых за сезон новосибирцев

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов.

За данный сезон в Новосибирской области зафиксировали грипп у семи человек. При этом у всех заболевших обнаружен вирус типа А(H1N1), называемый в народе «свиным гриппом». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на регионального замминистра здравоохранения Елену Аксёнову.

«Зарегистрированы первые случаи гриппа, всего семь случаев за прошлую неделю: шесть взрослых и один ребёнок. Все госпитализированы, помощь им оказана в полном объёме», — отметила представительница министерства.

Также Елена Аксёнова отметила, что никто из заболевших не был привит.

Напомним, в конце ноября в региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали рост респираторных заболеваний в Новосибирской области.