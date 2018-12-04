Телефон помощи водителям в морозы работает в круглосуточном режиме в Новосибирской области

фото с сайта pixabay.com

На Новосибирскую область надвигаются сильные морозы, из-за этого все дорожные службы перевели на особый режим работы.

Чтобы обеспечить водителям проезд и помочь им в случае необходимости, на трассы вывели всю технику. В Территориальном управлении автомобильных дорог региона сообщили, что вся дополнительная техника будет дежурить на затяжных подъёмах и спусках. Также будет разъезжать специальный транспорт, в котором можно будет согреться и вызвать помощь.

«На особый режим работы переведена единая диспетчерская служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Сообщения принимаются круглосуточно по номеру телефона 730 (для абонентов МТС) или 8-913-949-00-30 (для абонентов других сотовых сетей)», — сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.

Напомним, запредельные морозы до -37 градусов идут в Новосибирск.