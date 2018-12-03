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Запредельные морозы до -37 градусов идут в Новосибирск

Рубрика: общество

03.12.2018 13:29

фото с сайта pixabay.com

Прогнозы синоптиков не утешают: в ближайшее время в Новосибирске температура начнёт стремительно падать.

Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил Сиб.фм прогноз погоды на ближайшие три дня, с 4 по 6 декабря. И прогноз этот радости не вызывает.

Если ещё сегодня, 3 декабря, дневная температура в среднем составляет -16 градусов, то уже к ночи похолодает в два раза: -26...-28 градусов в городе и -31...-33 градуса на его окраинах. В отдельных районах также будет идти слабый снег.

Во вторник, 4 декабря, днём температура составит -25...-27 градусов. Направление ветра будет переменчиво, сила – 2-7 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

В ночь на среду, 5 декабря, морозы усилятся. Синоптики прогнозируют температуру -35...-37 градусов. Днём потеплеет, если можно так сказать, до -26...-28. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Этот и следующий день пройдут без осадков.

В четверг, 6 декабря, ночной мороз составит -26...-28 градусов, в пригороде температура достигнет -32 градусов. Днём будет -19...-21 градус. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

«Через юго-западные районы Новосибирской области 4 декабря будет быстро перемещаться на юго-восток циклон, пройдёт небольшой снег. Затем с севера Сибири начнёт распространяться мощный холодный антициклон, начнётся рост атмосферного давления, снег прекратится, облачность рассеется, сильно похолодает», — прокомментировали синоптики.

Напомним, 1 декабря синоптики предупреждали о надвигающихся на Новосибирскую область морозах.

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