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Жерар Депардье стал новосибирцем и готовится открыть свой бизнес

Рубрика: бизнес, общество, культура

03.12.2018 17:03

фото из группы «Моя любовь — ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ Gerard Depardieu» во «ВКонтакте»

Известный французский актёр Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск, чтобы построить успешный бизнес и снять кино.

Актёр Жерар Депардье прилетел в Новосибирск ещё в воскресенье, 2 декабря. Это стало его первым визитом в город, здесь он пробудет четыре дня. Цель поездки — обсудить культурные и коммерческие проекты Депардье в России. Об этом рассказала РБК представитель и бизнес-партнёр актёра Юлия Мосман.

Также она сообщила, что Жерар Депардье уже получил прописку в Новосибирске, а во вторник встретится в губернатором Андреем Травниковым. Однако в пресс-службе правительства Сиб.фм сообщили, что не знают о данном событии.

Юлия Мосман отметила, что перебраться в столицу Сибири француз решила из-за выгодного географического положения города.

«Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания. Также в планах съёмка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовят совместно с "Первым каналом"», — пояснил представитель.

Напомним, в июне испанский футболист решил получить российское гражданство и стать сибиряком

 

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Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

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сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

Сотрудницу телефонной компании подозревают в сливе личных данных

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:25 Бизнес 0 Коммент.

Запредельные морозы до -37 градусов идут в Новосибирск

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Новогодняя почта Деда Мороза стартовала в Новосибирске

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Десятибалльные пробки задержали новосибирцев в пути на работу

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Ксения Собчак вступилась за новосибирских фанатов IC3PEAK

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Должность администратора в Новосибирске стала одной из самых привлекательных в стране

сегодня 09:09 Работа 0 Коммент.

Полярную сову спасают новосибирские волонтёры

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Погодные перемены придут днём в Новосибирск

сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

Мальвина и тайная комната с музыкой – Итоги Сиб.фм

вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в Новосибирске

вчера 13:03 Общество 0 Коммент.

Новое имя аэропорту Толмачёво выбрали новосибирцы

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Инклюзивный театр «Особенный ТИП» представит новосибирцам спектакль «ShakespeareиЯ»

вчера 11:08 Афиша 0 Коммент.

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