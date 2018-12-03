Жерар Депардье стал новосибирцем и готовится открыть свой бизнес

фото из группы «Моя любовь — ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ Gerard Depardieu» во «ВКонтакте»

Известный французский актёр Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск, чтобы построить успешный бизнес и снять кино.

Актёр Жерар Депардье прилетел в Новосибирск ещё в воскресенье, 2 декабря. Это стало его первым визитом в город, здесь он пробудет четыре дня. Цель поездки — обсудить культурные и коммерческие проекты Депардье в России. Об этом рассказала РБК представитель и бизнес-партнёр актёра Юлия Мосман.

Также она сообщила, что Жерар Депардье уже получил прописку в Новосибирске, а во вторник встретится в губернатором Андреем Травниковым. Однако в пресс-службе правительства Сиб.фм сообщили, что не знают о данном событии.

Юлия Мосман отметила, что перебраться в столицу Сибири француз решила из-за выгодного географического положения города.

«Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания. Также в планах съёмка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовят совместно с "Первым каналом"», — пояснил представитель.

Напомним, в июне испанский футболист решил получить российское гражданство и стать сибиряком.