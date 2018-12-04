Каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублей

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Каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублейРубрика: работа
04.12.2018 11:24
фото с сайта pixabay.com
Аналитики посчитали, какие зарплаты получают в разных регионах России.
РИА «Рейтинг» исследовало зарплаты российских работников. Как выяснилось, каждый пятый работающий россиянин получает меньше 15 тысяч рублей. На таком же уровне находятся и зарплаты у 33 % населения 22 регионов страны.
Больше всего низкооплачиваемых сотрудников – 46 % — оказалось в Дагестане. Чуть меньше – 44 % — в Карачаево-Черкесской Республике.
Лидерами по высоким зарплатам исследователи признали Москву, а также северные и дальневосточные регионы. На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ – там более 27 % работников зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. На втором месте – Чукотский автономный округ, где такую зарплату получают 26 % работающих.
«Зачастую высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок, кроме того, компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удалённости от других регионов», — поясняет РИА «Рейтинг».
Среднестатистический же россиянин, по подсчётам экспертов, получает от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. Правда, такую сумму зарабатывает лишь половина российских работников. Четверть жителей страны получает больше, ещё четверть – меньше.
Напомним, в сентябре выяснилось, что зарплата новосибирских официантов – самая низкая среди крупных городов.
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