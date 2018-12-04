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Луна и Венера сошлись и засияли в небе над Новосибирском

Рубрика: общество

04.12.2018 16:30

фото из группы «Типичный Новосибирск» «ВКонтакте»

Утром в Новосибирске на небе сблизились Луна и Венера — астрономическое явление стало заметным благодаря морозу.

Сближение Луны и Венеры наблюдали жители Новосибирска утром 4 декабря. По словам астрономов, это явление происходит каждый месяц, но в этот раз, благодаря ясному морозному небу, небесные тела были видны особенно отчётливо.

«Венера уже недели три видна в нашем утреннем небе. Просто из-за того, что сегодня сложились благоприятные метеоусловия, мы её увидели. Завтра Луна передвинется и будет намного левее Венеры. А вот условия для наблюдения Венеры станут улучшаться. Она приближается к своей западной элонгации, и к 6 января будут самые лучшие условия для её наблюдения в утреннее время. Она будет находиться в небе дольше и ярче. Потом она начнёт уходить, но всю зиму ещё будет видна», — рассказал корреспонденту Сиб.фм специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Другое примечательное астрономическое явление ожидает новосибирцев 7 декабря – в небе сблизятся Марс и Нептун. Как рассказал Олег Кашин, это событие достаточное редкое, однако увидеть его можно будет лишь с помощью телескопа.

Напомним, в декабре дело экс-директора Новосибирского планетария передали в суд.

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сегодня 09:02 Авто 0 Коммент.

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