«Неуловимого должника» в обличье Деда Мороза поймал новосибирский пристав

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История, достойная сюжета для новогоднего фильма: новосибирский судебный пристав волею случая поймал неуловимого должника; он просто увидел его в объявлении, когда искал Деда Мороза для ребёнка.

Новосибирец задолжал 20 тысяч рублей по штрафам ГИБДД и, не желая их оплачивать, скрывался от судебных приставов. Он нигде официально не работал, не имел расчётных счетов и не жил по месту регистрации.

«Более того, единожды явившись на приём к судебному приставу, гражданин запомнился должностному лицу своим дерзким высказыванием о том, что он неуловим», — отметили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Но сама судьба подтолкнула «неуловимого должника» к рукам судебного пристава. Сотрудница искала на сайте «Авито» Деда Мороза для своего ребёнка и увидела в списке объявлений знакомое лицо одного из аниматоров. Дабы убедиться в том, что это действительно тот самый должник, она договорилась о встрече в тот же вечер.

«Каково же было удивление мужчины, когда он понял, что его клиент – судебный пристав-исполнитель. В результате перспектива ареста костюма Деда Мороза, а также его средства связи iPhone7 побудили мужчину незамедлительно погасить имеющиеся у него долги», — отметили в УФССП.

Напомним, в октябре новосибирский судебный пристав наставил должника по алиментам на путь добра и помирил с женой.