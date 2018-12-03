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Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

Рубрика: общество

05.12.2018 07:03

фото с сайта pixabay.com

О местах, где продают сигареты несовершеннолетним, новосибирцы смогут оповещать мэрию через информационную систему.

В муниципальной информационной системе «Мой Новосибирск» появилась новая услуга – теперь здесь можно зарегистрировать сообщения о местах, где продают табачную продукцию несовершеннолетним. Поступившую информацию будут обрабатывать в управлении потребительного рынка мэрии города.

Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в соцсети «ВКонтакте». Он также отметил, что в школах и учреждениях профильного образования города ведётся профилактическая работа по предотвращению курения среди молодёжи.

«Я не устаю повторять нашим специалистам: не жалейте времени на работу с молодёжью, это самые лучшие инвестиции. Нам очень важно, чтобы молодёжь росла здоровой – и физически, и нравственно», — написал мэр на своей странице.

Напомним, в августе подростки отравились суррогатным алкоголем в новосибирском селе.

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вчера 08:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

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03.12.2018 Хроника 0 Коммент.

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