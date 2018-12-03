Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

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Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткамРубрика: общество
05.12.2018 07:03
фото с сайта pixabay.com
О местах, где продают сигареты несовершеннолетним, новосибирцы смогут оповещать мэрию через информационную систему.
В муниципальной информационной системе «Мой Новосибирск» появилась новая услуга – теперь здесь можно зарегистрировать сообщения о местах, где продают табачную продукцию несовершеннолетним. Поступившую информацию будут обрабатывать в управлении потребительного рынка мэрии города.
Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в соцсети «ВКонтакте». Он также отметил, что в школах и учреждениях профильного образования города ведётся профилактическая работа по предотвращению курения среди молодёжи.
«Я не устаю повторять нашим специалистам: не жалейте времени на работу с молодёжью, это самые лучшие инвестиции. Нам очень важно, чтобы молодёжь росла здоровой – и физически, и нравственно», — написал мэр на своей странице.
Напомним, в августе подростки отравились суррогатным алкоголем в новосибирском селе.
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