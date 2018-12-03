Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК

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В Новосибирске снова будет действовать скидка в один рубль на проезд по «Единой транспортной карте».

После повышения цен на проезд в общественном транспорте новосибирские власти решили вернуть скидку в один рубль обладателям «Единой транспортной карты» — ранее её отменяли на год. Эта мера вступит в силу 1 января 2019 года, сообщили в пресс-центре мэрии.

«С 1 января мы разморозим скидку в один рубль на поездки по "Единой транспортной карте" и "ЕТК-Онлайн"», — заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

Кроме того, в городе продолжится проект «Сетевая поездка». Ожидается, что в 2019 году он охватит больше маршрутов.

Сейчас, согласно проекту, новосибирцы могут воспользоваться 50 %-ной скидкой при пересадке из метрополитена на автобус № 29 либо трамвай № 14 и обратно. Помимо этого, при пересадке из одного транспортного средства МКП «Горэлектротранспорт» — а это троллейбус и трамвай – на другое в течение часа вторая поездка становится бесплатной.

Напомним, 1 декабря подорожала стоимость проезда в новосибирском общественном транспорте.