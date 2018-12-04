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Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

04.12.2018 12:46

pixabay.com

В Новосибирской области произошёл пожар в частном доме, где находились два человека; к счастью, сотрудники МЧС успели их эвакуировать.

Пожар произошёл в посёлке Колывань на улице Овчинникова сегодня, 4 декабря, в 04:14 часов. Прибыв на место, спасатели эвакуировали из дома женщину с ребёнком. Состояние спасённых удовлетворительное, отметили в МЧС по Новосибирской области.

Пожар ликвидировали в 04:50, на тушение привлекалось две единицы техники и семь человек личного состава.

«Огнём были повреждены потолочное перекрытие и кровля на веранде», — отметила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Напомним, в ноябре пожарные спасли больше 50 человек из загоревшегося в полночь дома в Новосибирске.

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вчера 11:48 Общество 0 Коммент.

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