Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

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Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
04.12.2018 12:46
pixabay.com
В Новосибирской области произошёл пожар в частном доме, где находились два человека; к счастью, сотрудники МЧС успели их эвакуировать.
Пожар произошёл в посёлке Колывань на улице Овчинникова сегодня, 4 декабря, в 04:14 часов. Прибыв на место, спасатели эвакуировали из дома женщину с ребёнком. Состояние спасённых удовлетворительное, отметили в МЧС по Новосибирской области.
Пожар ликвидировали в 04:50, на тушение привлекалось две единицы техники и семь человек личного состава.
«Огнём были повреждены потолочное перекрытие и кровля на веранде», — отметила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
Напомним, в ноябре пожарные спасли больше 50 человек из загоревшегося в полночь дома в Новосибирске.
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