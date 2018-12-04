«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя дома

фото из группы ХК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские хоккеисты обыграли команду из Владивостока со счётом 3:1.

ХК «Сибирь» победил в матче с командой из Владивостока «Адмирал». Игра прошла в Новосибирске 3 декабря, завершившись со счётом 3:1.

Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, голы в ворота неприятеля забили Владимир Пешехонов и Жильбер Брюле. На защите стоял Алексей Красиков.

В итоге «Сибирь» выиграла в пяти из шести последних матчей.

Напомним, 18 ноября «Сибирь» вернула лидерство над москвичами, обыграв столичное «Динамо».