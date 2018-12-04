«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя дома

Лента новостейПредложить новость
Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае
Автомобилистам запретили останавливаться на одной из новосибирских улиц
Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти студента
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске
«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя домаРубрика: общество
04.12.2018 11:51
фото из группы ХК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»
Новосибирские хоккеисты обыграли команду из Владивостока со счётом 3:1.
ХК «Сибирь» победил в матче с командой из Владивостока «Адмирал». Игра прошла в Новосибирске 3 декабря, завершившись со счётом 3:1.
Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, голы в ворота неприятеля забили Владимир Пешехонов и Жильбер Брюле. На защите стоял Алексей Красиков.
В итоге «Сибирь» выиграла в пяти из шести последних матчей.
Напомним, 18 ноября «Сибирь» вернула лидерство над москвичами, обыграв столичное «Динамо».
Комментарии
Лента новостей
Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае
Автомобилистам запретили останавливаться на одной из новосибирских улиц
Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти студента
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное