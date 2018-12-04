Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

фото из групп «Типичный Новосибирск», «ТРЦ Сибирский Молл», «НОВАТ», «Новосибирская Митрополия» в соцсети «ВКонтакте»

В интернете пользователи соцсетей бурно обсуждают переезд известного французского актёра в Новосибирск, а также придумывают на эту тему мемы.

Французский актёр Жерар Депардье решил обосноваться в Новосибирске и получить прописку. Вчера, 3 декабря, он посетил ресторан Дениса Иванова, Новосибирский театр оперы и балета и Вознесенский кафедральный собор.

«Актёр выразил большой интерес к истории строительства главного городского храма и пожелал в ближайшее время побывать на богослужениях», — отметили в группе Новосибирской Митрополии в соцсети «ВКонтакте».

По зданию НОВАТа артисту организовали экскурсию. В группе театра отметили, что Жерар Депардье восхитился его архитектурой, красотой интерьеров и масштабами зала и сцены. Актёра поразил размах замысла и романтический порыв создателей театра, стремившихся построить такое грандиозное театральное здание среди сибирской тайги.

«Мне представляется, что и в наше время мало кто осмелился бы начать такой впечатляющий проект», – рассказал Жерар Депардье после экскурсии.

Сегодня же, 4 декабря, Жерара Депардье многие горожане заметили в магазине «Ашан» в ТРЦ «Сибирский Молл».

А в местных группах в соцсетях уже стали делать мемы о его переезде в Новосибирск.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Жерар Депардье решил обосноваться в Новосибирске из-за выгодного географического положения города.