Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

фото из группы Новосибирского планетария "ВКонтакте"

В Новосибирске завершено расследование дела экс-директора Новосибирского планетария Сергея Масликова – материалы направили в прокуратуру.

Следственный комитет направил в прокуратуру дело обвиняемого во взятках экс-директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Уголовное дело на бывшего директора планетария завели в феврале 2018 года. Его обвинили в 10 эпизодах преступления – Масликов сдавал в аренду аппаратуру для производства фильмов, заработав на этом 640 тысяч рублей. Суд отправил астронома в СИЗО.

Поскольку дело получило большой общественный резонанс, меру пресечения для задержанного изменили на подписку о невыезде. При этом обвинение во взятках заменили на обвинение в превышении должностных полномочий, однако позже вернулись к первоначальной квалификации. А поскольку инкриминируемая Масликову статья подразумевает штраф, арестовали его дачный домик.

По версии защиты, действия Сергея Масликова не имеют состава преступления, речь идёт лишь о нарушении финансовой дисциплины. Адвокат подчеркнул, что деньги, полученные обвиняемым, поступили на приобретение аппаратуры для планетария.

«Обязательным мотивом получения взяток является корысть. Следствие не установило ни одного факта использования в личных целях денег, полученных от сдачи в аренду аппаратуры планетария»,— рассказал «Коммерсанту» адвокат Сергея Масликова Александр Михайлов.

Напомним, в июле десятки воздушных змеев запустили в небо на пикнике Новосибирского планетария.