Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

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Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокурорыРубрика: общество
04.12.2018 14:01
фото из группы Новосибирского планетария "ВКонтакте"
В Новосибирске завершено расследование дела экс-директора Новосибирского планетария Сергея Масликова – материалы направили в прокуратуру.
Следственный комитет направил в прокуратуру дело обвиняемого во взятках экс-директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».
Уголовное дело на бывшего директора планетария завели в феврале 2018 года. Его обвинили в 10 эпизодах преступления – Масликов сдавал в аренду аппаратуру для производства фильмов, заработав на этом 640 тысяч рублей. Суд отправил астронома в СИЗО.
Поскольку дело получило большой общественный резонанс, меру пресечения для задержанного изменили на подписку о невыезде. При этом обвинение во взятках заменили на обвинение в превышении должностных полномочий, однако позже вернулись к первоначальной квалификации. А поскольку инкриминируемая Масликову статья подразумевает штраф, арестовали его дачный домик.
По версии защиты, действия Сергея Масликова не имеют состава преступления, речь идёт лишь о нарушении финансовой дисциплины. Адвокат подчеркнул, что деньги, полученные обвиняемым, поступили на приобретение аппаратуры для планетария.
«Обязательным мотивом получения взяток является корысть. Следствие не установило ни одного факта использования в личных целях денег, полученных от сдачи в аренду аппаратуры планетария»,— рассказал «Коммерсанту» адвокат Сергея Масликова Александр Михайлов.
Напомним, в июле десятки воздушных змеев запустили в небо на пикнике Новосибирского планетария.
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