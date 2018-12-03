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Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

Рубрика: афиша

05.12.2018 09:06

фото из группы мероприятия в соцсети «ВКонтакте»

На сторителлинге «Привет из Сибири» расскажут о том, что происходит в любимых новосибирцами местах, когда никто не видит.

Сторителлинг «Привет из Сибири» пройдёт в субботу, 8 декабря, с 18 до 20 часов в пространстве «Балкон» (улица Кропоткина, 269/1). Там слушателям раскроют секреты таких популярных проектов, как «ПОДЗЕМКА», «The Rooks», «Tripshop», «Музей Новосибирска», «Show today», «Capital of Siberia» и «Привет, велосипед!». Также там можно будет поучаствовать в тематических интерактивах.

«Познакомьтесь с ребятами из самого сердца крутых проектов Новосибирска, с тем, что они делают для города и для каждого из нас. На событии вас ждут и другие сюрпризы. Какие? О них расскажут уже на месте», — отметили организаторы.

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошла лекция, в которой искали ответ на вопрос: отличаются ли эмоции зверя от человеческих.

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вчера 08:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

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03.12.2018 Общество 0 Коммент.

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