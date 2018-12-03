Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

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Тайны популярных мест раскроют новосибирцамРубрика: афиша
05.12.2018 09:06
фото из группы мероприятия в соцсети «ВКонтакте»
На сторителлинге «Привет из Сибири» расскажут о том, что происходит в любимых новосибирцами местах, когда никто не видит.
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Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий
Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам
Автомобилистам запретили останавливаться на одной из новосибирских улиц
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
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