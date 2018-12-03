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Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

Рубрика: общество

05.12.2018 08:05

фото предоставлено ГК «Стрижи»

В микрорайоне «Стрижи» прошли лыжные старты для детей – юных спортсменов поддержала известная биатлонистка Анна Богалий.

Детские лыжные старты прошли в микрорайоне «Стрижи» 3 декабря в преддверии начала соревнований «Кубка Анны Богалий — Skimir». На старт вышли самые маленькие спортсмены, младшим только исполнилось три года.

Поддержать ребят в спортивных начинаниях приехала двукратная олимпийская чемпионка в эстафете по биатлону Анна Богалий.

«Для лыжных гонок три-семь лет — отличный возраст! А сегодняшнее мероприятие — важное событие для микрорайона, для города и для детей, которым это действительно важно. Дети делают первые шаги в большой спорт. А большой спорт – это не обязательно олимпийские победы, это здоровье на протяжении всей жизни», — сказала спортсменка.

 

В соревнованиях участвовали дети из восьми детских садов и первоклассники школы № 51 – всего более 280 ребятишек. Спортсменов делили на возрастные группы, после забега победителей награждали медалями, а всем участникам вручали памятные подарки.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский с самого начала стартов поддерживал юных спортсменов.

«Мы проводим такие мероприятия, чтобы дети у нас росли здоровыми, счастливыми, сильными. Во время моего детства каждый мальчик и каждая девочка умели стоять на лыжах — это было естественно. Поэтому сегодняшние зимние старты организованы для того, чтобы подрастающие сибиряки тоже учились стоять на лыжах и чувствовали себя лучше всех. Я с глубоким уважением отношусь к подвижничеству Анны Богалий. Очень немногие так развивают детский спорт в стране, как она, поэтому мы просто ей в этом помогаем, а особенно делаем акценты на самых маленьких. Впервые перед официальными соревнованиями ГК "Стрижи" провела турнир для малышей. Теперь только вперед! Здесь страсти настоящие, здесь слёзы настоящие и радость настоящая!» — сказал Игорь Белокобыльский.

ГК «Стрижи» – один из ведущих застройщиков Новосибирска, надёжный поставщик на рынке недвижимости с 2012 года. За шесть лет работы компании было введено в эксплуатацию 277 289 квадратных метров жилья, построено 11 социальных объектов. В их числе — детский сад, транспортно-пересадочный узел, магазин шаговой доступности, два фермерских рынка, кафе и два автомоечных комплекса. Кроме того, благоустроено три сквера, отремонтировано и построено 30 тысяч квадратных метров дорог. Также в микрорайоне продолжает работать молодёжный центр "Стрижи".

Ежегодно ГК вводится в эксплуатацию порядка 60 тысяч квадратных метров жилья. В домах, построенных компанией, уже живут более шести тысяч семей. ГК «Стрижи» — член ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья». Холдинговая компания сдала в эксплуатацию четыре жилых комплекса в различных районах города: девять очередей в микрорайоне «Стрижи», «Стрижи на Кирова», «Стрижи на Родниках», а также первая очередь «Северной короны».

Отдел продаж и консультаций ГК "Стрижи": 8(383) 383-33-46

Выбрать квартиру мечты: http://gk-strizhi.ru

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вчера 11:24 Работа 0 Коммент.

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вчера 09:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:02 Авто 0 Коммент.

Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае

вчера 08:06 Общество 0 Коммент.

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Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

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