Жители Бурятии устроили митинг против отсоединения от СФО

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Жители Бурятии устроили митинг против отсоединения от СФОРубрика: политика, общество
04.12.2018 14:34
фото из телеграм-канала newbur_true
Протестующие присоединению Бурятии к ДВО собрались у здания местного парламента; пресс-секретарь главы республики в ответ позвал митингующих на встречу… как оказалось, с полицией.
Сегодня, 4 декабря, несколько десятков человек собрались на несанкционированный митинг у здания Народного Хурала. Они выразили протест против присоединения Республики Бурятия к Дальневосточному федеральному округу.
Судя по выкрикам протестующих (трансляцию всех событий вёл Эрдем Гомбоев со своей страницы в Facebook) и листовок с приглашением на митинг, у людей были следующие требования:
1. Не вводить Республику Бурятия в состав ДВО без тщательного обсуждения условий с жителями. Конкретно, митингующие опасаются, что после присоединения граждане Китая смогут свободно брать в аренду земли на территории республики.
2. Отсутствие запрета на вырубку леса на территории Байкала. Исключение: хозяйственные нужды местного населения.
На месте митинга работали полицейские. Позже, к протестующим вышел пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев. Он позвал людей на встречу, которую организовал для них в зале одного из административных зданий Улан-Удэ.
Однако, зайдя в здание, протестующие встретились с полицейскими, которые составили на нескольких присутствовавших административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.
Напомним, в ноябре правительство Бурятии пообещало защитить территорию у Байкала от «Дальневосточного гектара».
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