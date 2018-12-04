Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

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Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в НовосибирскеРубрика: общество
06.12.2018 06:01
фото с сайта pixabay.com
На Михайловской набережной открываются каток и лыжная трасса – они будут работать до позднего вечера.
Лыжная трасса и каток появились в новосибирском парке культуры и отдыха «Михайловская набережная». Их официальное открытие пройдёт в пятницу, 7 декабря, в 17 часов, сообщает пресс-центр мэрии.
«Посетители парка смогут насладиться не только любимым видом спорта, но и прекрасным видом на реку Обь. В парке предусмотрено освещение, которое позволит продлить катание на лыжах и коньках в тёмное время суток», — рассказали в муниципалитете.
Длина лыжной трассы – два километра, а площадь катка – 1500 квадратных метров.
Взять лыжи напрокат и обогреться в специальных пунктах можно будет с 12 до 22 часов в будни и с 10 до 22 часов в выходные. Прокат лыж стоит от 150 рублей в час, для пенсионеров – 100 рублей в час. Со своими лыжами на трассу можно пройти бесплатно.
Каток и его пункт обогрева будет работать с 12 до 22 часов с понедельника по четверг и с 11 до полуночи в пятницу и выходные. Часовой прокат коньков для взрослых и детей от 14 лет обойдётся в 150 рублей, для детей от семи лет он будет стоить 100 рублей, а для пенсионеров – 50 рублей.
Напомним, в ноябре стало известно, что улицу Ленина перекроют на Новый год ради ярмарки и гуляний.
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