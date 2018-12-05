Дизайнер превратила новосибирскую столовую для студентов в стильное кафе

фото с сайта nstu.ru

В Новосибирске известная сибирская архитектор-дизайнер Евгения Варлакова разработала и реализовала свой авторский проект на территории НГТУ, серьёзно обновив внешний вид студенческого кафе.

В ноябре в стенах НГТУ прошла масштабная реорганизация пространства студенческого кафе. Руководила работами сибирская архитектор-дизайнер Евгения Варлакова, придавшая этому месту стильный внешний вид, добавив в интерьер щепотку роскоши. Послужили формированию такого образа ковёр из керамогранита под камень, старинная мозаика, антикварная мебель и другие витражные элементы декора. Также поменялась цветовая гамма: различные оттенки белого и шоколадного привнесли приятные кофейные нотки в общую стилистику кафе. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Кроме внешнего вида изменилась эргономика пространства. Теперь стало возможным обыгрывать различные сценарии рассадки посетителей — располагать большие компании для шумных мероприятий и предоставлять места для людей, ищущих уединения.

«Одним из пожеланий заказчицы было увеличение площади зала и посадочных мест, поэтому стена между залом и кухней была смещена, на ней установили маятниковые двери. Сама кухня также подверглась переработке в планировочном решении под новые функции. Входную дверь перенесли на наружную сторону стены, после чего открылись скрытые конструкции над входной частью, что добавило ещё больше визуального "воздуха" помещению», — рассказала архитектор-дизайнер Евгения Варлакова.

Дизайнер также отметила, что ей хотелось создать уютное и современное место, где было бы приятно бывать как студентам, так и преподавателям.

Кроме того, реорганизации подверглись отопительная и вентиляционная системы, освещение и элементы электропитания.

Оценить все нововведения и авторский взгляд Евгении Варлаковой можно будет уже 10 декабря, посетив Рождественский базар, организованный совместно с Немецким центром НГТУ. Мероприятие пройдёт на третьем этаже второго корпуса НГТУ в обновлённом кафе с 14:30 до 16:30.

Напомним, в ноябре студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой.