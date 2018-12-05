Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

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Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителямРубрика: общество
05.12.2018 15:15
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области обсуждают законопроект, по которому 10 % налоговых отчислений будут поступать в бюджет города на возросшую зарплату бюджетникам.
В бюджет Новосибирска планируется передавать 10 % норматива отчислений по упрощённой схеме налогообложения. Эти средства поступят на оплату труда работников бюджетной сферы с учётом индексации, сообщает пресс-центр мэрии.
«По предварительным прогнозам, в 2019 году по упрощённой схеме налогообложения от плательщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирска, планируется получить около 11 миллиардов рублей. Соответственно, в рамках нового регионального закона 1,1 млрд рублей поступит в бюджет Новосибирска», — рассказали в муниципалитете.
В 2018 году дополнительные расходы бюджета, связанные с повышением зарплаты, обеспечивались за счёт целевых субсидий из областной казны — они составляли более 800 миллионов рублей.
Решение об отчислениях в городской бюджет инициировал губернатор региона Андрей Травников. Законопроект был одобрен на заседании правительства. Теперь его предстоит рассмотреть на сессии Законодательного собрания, которое состоится 17 декабря.
Напомним, в декабре эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублей.
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