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Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

Рубрика: общество

05.12.2018 15:15

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области обсуждают законопроект, по которому 10 % налоговых отчислений будут поступать в бюджет города на возросшую зарплату бюджетникам.

В бюджет Новосибирска планируется передавать 10 % норматива отчислений по упрощённой схеме налогообложения. Эти средства поступят на оплату труда работников бюджетной сферы с учётом индексации, сообщает пресс-центр мэрии.

«По предварительным прогнозам, в 2019 году по упрощённой схеме налогообложения от плательщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирска, планируется получить около 11 миллиардов рублей. Соответственно, в рамках нового регионального закона 1,1 млрд рублей поступит в бюджет Новосибирска», — рассказали в муниципалитете.

В 2018 году дополнительные расходы бюджета, связанные с повышением зарплаты, обеспечивались за счёт целевых субсидий из областной казны — они составляли более 800 миллионов рублей.

Решение об отчислениях в городской бюджет инициировал губернатор региона Андрей Травников. Законопроект был одобрен на заседании правительства. Теперь его предстоит рассмотреть на сессии Законодательного собрания, которое состоится 17 декабря.

Напомним, в декабре эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублей.

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