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Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

Рубрика: недвижимость

05.12.2018 14:04

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске появились объявления об аренде коттеджей для встречи Нового года – среди предложений есть и бюджетные.

11 предложений об аренде коттеджей для празднования Нового года появились в Новосибирске в канун праздников, сообщает N1.RU. По информации аналитиков, в прошлом году подобных объявлений не было.

Стоимость аренды «новогодних» коттеджей рассчитана на два-три дня. Самое дорогое предложение – дом на улице Кадровой, он сдаётся за 180 тысяч рублей. В него с 31 декабря по 2 января могут заселиться 24 человека. В Кольцово подобный вариант обойдётся в 150 тысяч рублей.

Один из самых дешёвых коттеджей под аренду находится в 20 минутах езды от площади Калинина. Согласно объявлению, в особняке имеются караоке, шест и стробоскоп. Сутки пребывания в доме стоят от пяти до 12 тысяч рублей – цена зависит от дня недели. При этом уточняется, что на Новый год эти расценки не изменятся.

«На недвижимость посуточно, как и на подавляющее большинство других услуг в Новый год, действует повышающий коэффициент, который связан с высоким спросом на коттеджи именно в эти даты», — рассказала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Специалист также отметила: повышение цен на посуточную аренду недвижимости под Новый год связано и с тем, что клиенты желают отметить праздник с размахом. При этом специальных объявлений об аренде квартир именно в новогоднюю ночь в Новосибирске пока нет.

Напомним, в ноябре в Новосибирске составили топ-5 малогабаритных квартир.

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