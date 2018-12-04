Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, скрывают ли жители Новосибирска свои чувства, когда влюбляются.

Опрошенные в основном предпочитают естественность в отношениях и в большинстве случаев не скрывают свои чувства к партнеру. Об этом свидетельствуют результаты опроса.



44 % участников опроса полагают, что скрывать свои чувства не стоит и не понимают, зачем это делают другие.

«Я стремлюсь к простоте и искренности. Люди сами себе строят преграды и сложности. Лучше быть отверженным, чем жить в неведении», — прокомментировал свой ответ Геннадий.



27 % опрошенных заявили, что скрывают свои чувства из-за неуверенности в себе или стеснения.



15 % прячут истинные чувства до тех пор, пока не убедятся, что влюблены взаимно, то есть ждут первого шага от своего партнёра. Некоторые также заметили, что больше всего решимость в подобной ситуации зависит от человека, которому нужно признаться: с одними они открыты и не скрывают своих чувств, с другими — наоборот.



Стоит отметить, что в разных возрастных группах ответы на опрос отличаются. Старшее поколение в большинстве случаев не скрывает своих чувств, а молодёжь до 25 лет чаще стесняется своих душевных переживаний.

Напомним, в ноябре исследователи выяснили, как жители Новосибирска относятся к татуировкам.