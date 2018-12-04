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Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

Рубрика: общество

06.12.2018 08:04

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, скрывают ли жители Новосибирска свои чувства, когда влюбляются.

Опрошенные в основном предпочитают естественность в отношениях и в большинстве случаев не скрывают свои чувства к партнеру. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

44 % участников опроса полагают, что скрывать свои чувства не стоит и не понимают, зачем это делают другие.

«Я стремлюсь к простоте и искренности. Люди сами себе строят преграды и сложности. Лучше быть отверженным, чем жить в неведении», — прокомментировал свой ответ Геннадий. 

27 % опрошенных заявили, что скрывают свои чувства из-за неуверенности в себе или стеснения.

15 % прячут истинные чувства до тех пор, пока не убедятся, что влюблены взаимно, то есть ждут первого шага от своего партнёра. Некоторые также заметили, что больше всего решимость в подобной ситуации зависит от человека, которому нужно признаться: с одними они открыты и не скрывают своих чувств, с другими — наоборот.

Стоит отметить, что в разных возрастных группах ответы на опрос отличаются. Старшее поколение в большинстве случаев не скрывает своих чувств, а молодёжь до 25 лет чаще стесняется своих душевных переживаний.

Напомним, в ноябре исследователи выяснили, как жители Новосибирска относятся к татуировкам.

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вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

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04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

04.12.2018 Хроника 0 Коммент.

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