Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

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Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователямиРубрика: общество
06.12.2018 08:04
фото предоставила «Фотострана»
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, скрывают ли жители Новосибирска свои чувства, когда влюбляются.
Опрошенные в основном предпочитают естественность в отношениях и в большинстве случаев не скрывают свои чувства к партнеру. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
44 % участников опроса полагают, что скрывать свои чувства не стоит и не понимают, зачем это делают другие.
«Я стремлюсь к простоте и искренности. Люди сами себе строят преграды и сложности. Лучше быть отверженным, чем жить в неведении», — прокомментировал свой ответ Геннадий.
27 % опрошенных заявили, что скрывают свои чувства из-за неуверенности в себе или стеснения.
15 % прячут истинные чувства до тех пор, пока не убедятся, что влюблены взаимно, то есть ждут первого шага от своего партнёра. Некоторые также заметили, что больше всего решимость в подобной ситуации зависит от человека, которому нужно признаться: с одними они открыты и не скрывают своих чувств, с другими — наоборот.
Стоит отметить, что в разных возрастных группах ответы на опрос отличаются. Старшее поколение в большинстве случаев не скрывает своих чувств, а молодёжь до 25 лет чаще стесняется своих душевных переживаний.
Напомним, в ноябре исследователи выяснили, как жители Новосибирска относятся к татуировкам.
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