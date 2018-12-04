Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

ФОТО С САЙТА NSK-METRO.RU

В Новосибирском метрополитене рассказали о реальных причинах, из-за которых на несколько минут людей не пускали к поездам.

5 декабря 08:34, в час пик, на станции «Площадь Маркса» был приостановлен проход пассажиров через турникеты во втором вестибюле в связи со скоплением пассажиров на платформе. Изначально в пресс-службе метрополитена сообщили, что люди из-за холода повально пошли в метро.

Однако, по уточнённым данным, это было связано с неисправностью системы управления подвижного состава в одном из вагонов.

«Состав был заменён и движение поездов восстановлено через 2,5 минуты. Принятые меры позволили обеспечить дальнейшую бесперебойную работу. Метрополитен функционирует в штатном режиме», — отметили в метрополитене.

Напомним, в ноябре в поезде новосибирского метро отметили юбилей.