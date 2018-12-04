Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

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Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метроРубрика: общество
06.12.2018 09:03
ФОТО С САЙТА NSK-METRO.RU
В Новосибирском метрополитене рассказали о реальных причинах, из-за которых на несколько минут людей не пускали к поездам.
5 декабря 08:34, в час пик, на станции «Площадь Маркса» был приостановлен проход пассажиров через турникеты во втором вестибюле в связи со скоплением пассажиров на платформе. Изначально в пресс-службе метрополитена сообщили, что люди из-за холода повально пошли в метро.
Однако, по уточнённым данным, это было связано с неисправностью системы управления подвижного состава в одном из вагонов.
«Состав был заменён и движение поездов восстановлено через 2,5 минуты. Принятые меры позволили обеспечить дальнейшую бесперебойную работу. Метрополитен функционирует в штатном режиме», — отметили в метрополитене.
Напомним, в ноябре в поезде новосибирского метро отметили юбилей.
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