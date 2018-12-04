Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

4 балла
-29
66.82 75.71
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

сегодня 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

вчера 14:04 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

«Неуловимого должника» в обличье Деда Мороза поймал новосибирский пристав

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Луна и Венера сошлись и засияли в небе над Новосибирском

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Жители Бурятии устроили митинг против отсоединения от СФО

04.12.2018 Политика 0 Коммент.

Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

04.12.2018 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя дома

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

Рубрика: общество

06.12.2018 09:03

ФОТО С САЙТА NSK-METRO.RU

В Новосибирском метрополитене рассказали о реальных причинах, из-за которых на несколько минут людей не пускали к поездам.

5 декабря 08:34, в час пик, на станции «Площадь Маркса» был приостановлен проход пассажиров через турникеты во втором вестибюле в связи со скоплением пассажиров на платформе. Изначально в пресс-службе метрополитена сообщили, что люди из-за холода повально пошли в метро.

Однако, по уточнённым данным, это было связано с неисправностью системы управления подвижного состава в одном из вагонов.

«Состав был заменён и движение поездов восстановлено через 2,5 минуты. Принятые меры позволили обеспечить дальнейшую бесперебойную работу. Метрополитен функционирует в штатном режиме», — отметили в метрополитене.

Напомним, в ноябре в поезде новосибирского метро отметили юбилей.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

сегодня 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

вчера 14:04 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

«Неуловимого должника» в обличье Деда Мороза поймал новосибирский пристав

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Луна и Венера сошлись и засияли в небе над Новосибирском

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Жители Бурятии устроили митинг против отсоединения от СФО

04.12.2018 Политика 0 Коммент.

Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

04.12.2018 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя дома

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее
Image
05.07.2017

Почему в Париже работают, а в Бордо - живут

Как Бордо из г...

Читать далее
Image
05.12.2016

Территория оптимистов

Как живёт и развивается микрорайон Дивногорский

Читать далее
Image
16.06.2016

Умный по определению

Каким видят Новосибирск будущего учёные и чиновники...

Читать далее
Image
05.05.2016

Маршрутные войны

Страх и ненависть в пассажирских перевозках Новосибирска...

Читать далее
Image
06.08.2015

Слава Степанов, фотограф

Читать далее

Новости по теме

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро вчера 11:34 Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК вчера 06:01 Мальвина и тайная комната с музыкой – Итоги Сиб.фм 02.12.2018

Популярное

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Image

Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

Image

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Image

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти сту...

Image

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Image

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

Image

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Image

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

Image

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры