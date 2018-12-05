Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах

фото предоставило Управление Россельхознадзора по Новосибирской области

В конце ноября в Новосибирск пропустили первые партии хвойных деревьев из Дании – более двух тысяч главных новогодних украшений.

Традиционно в Новосибирскую область завозят ёлки, пихты и сосны из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Омской и Томской областей. Но также в регион завозят и иностранные рождественские деревья, большинство из которых поступает к нам из Дании и Польши. Об этом сообщила пресс-служба Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

«Учитывая, что хвойные деревья и ветки являются продукцией фитосанитарного риска, инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области в целях подтверждения фитосанитарной безопасности проводится обязательная проверка растений. А по итогам досмотра по месту поступления ввезённых партий принимается решение о возможности реализации новогодних деревьев на территории Новосибирской области», — отметили в Управлении.

В конце ноября в Новосибирск из Дании завезли первые 2 006 рождественских деревьев. Данную партию после проверки разрешили для реализации на одном из крупных оптово-розничных комплексов левобережья города.

Также в Управлении сообщили, что в течении года будут разъезжать по местам торговли новогодних деревьев, чтобы пресекать продажу товаров без фитосанитарных документов.