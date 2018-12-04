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Сибирское агентство вошло в руководящий состав Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

Рубрика: бизнес, экономика

06.12.2018 08:15

фото предоставлено Агентством маркетинговых коммуникаций Promo Republic

29 ноября на площадке Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ) состоялось ежегодное отчётно-перевыборное собрание. По итогам заседания был утверждён состав руководящего органа РАМУ (далее Совет), в который впервые вошло региональное агентство. Первым представителем регионов в Совете РАМУ стало агентство из Сибири.

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг уже 17 лет является гарантом качества маркетинговых услуг на российском рынке. Организация регулирует ценообразование на рынке рекламы, занимается разработкой и внедрением в практику отраслевых стандартов профессиональной деятельности, контролирует качество предоставляемых услуг. На базе РАМУ действует Региональный Комитет, который создан для регулирования взаимоотношений между московскими агентствами и клиентами и региональными агентствами.

29 ноября в Москве состоялось ежегодное отчётно-перевыборное собрание членов РАМУ, на котором подвели итоги прошлого года, обсудили планы предстоящей деятельности и избрали состав Совета РАМУ на 2019 год. В Совет РАМУ впервые вошло региональное агентство. Им стало агентство маркетинговых коммуникаций из Барнаула.

Ранее директор барнаульского агентства первой из представителей региональных агентств вошла в состав Регионального Комитета. А на последнем заседании её приняли в Совет РАМУ в должности сопредседателя Регионального Комитета. Теперь она будет представлять интересы региональных агентств и нести знания лидеров рынка в регион наравне с такими агентствами как ICON, SCG, Beetl, Action, E:MG, Ark Group, Seven и многими другими.

«Сибирский федеральный округ активно развивается во многих отраслях бизнеса, и рекламный рынок — не исключение. Есть сильные игроки рынка рекламы и маркетинга – это АМК Promo Republic из Барнаула, Marketing Land и ТрейдМастер из Новосибирска, «Арт Дизайн» из Омска, «Седьмая Высота» из Красноярска и другие.

В Москве считается, что если агентство является членом РАМУ, то оно соответствует всем заявленным стандартам, и у него есть приоритет в глазах клиента. А вот местные производители ещё не знают, на что именно нужно обратить внимание при выборе агентства-подрядчика. Сейчас многие агентства берут демпингом, а сами потом не могут дать соответствующее качество – это бьёт и по имиджу нашей отрасли, и по кошельку местных производителей.

Если мы сможем популяризовать РАМУ в нашем регионе, распространить и укрепить идеи и стандарты ассоциации, будет хорошо и местным производителям, потому что они будут получать качественную услугу. А агентства будут постоянно и своевременно перенимать опыт и становиться более сильными. Я надеюсь, что мы совместными с РАМУ усилиями поднимем региональный уровень реализации проектов, сделаем его цивилизованным, конкурентным и профессиональным. И я очень рада, что именно агентству из Сибири выпала честь быть первым региональным агентством, которому доверили принимать непосредственное участие в решении этих важных вопросов», — рассказала директор АМК Promo Republic Ксения Польгерт.

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