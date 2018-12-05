Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

фото предоставило «Выбери радио»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Нового Радио» «Высшая Лига».

Среди 5000 зрителей, собравшихся в концертном зале «Крокус Сити Холла», присутствовали сотни слушателей «Нового Радио», которые специально приехали из разных регионов страны, чтобы увидеть выступления любимых артистов.

В преддверии премии «Новое Радио» организовало серию акций в городах вещания, участники которых получили шанс отправиться в Москву на главное шоу года. 30 ноября в столице собрались победители региональных розыгрышей – слушатели из Екатеринбурга, Владимира, Саратова, Тольятти, Рязани, Белова, Великих Лук, Невеля, Калуги, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Орла, Белгорода, Липецка, Брянска, Обнинска, Воронежа и Молдовы. Все они стали свидетелями современного музыкального шоу с участием исполнителей, чьи песни на протяжении года занимали лидирующие позиции в хит-параде радиостанции.

Высокотехнологичное оснащение, световые эффекты, многометровая конструкция в виде головы символа премии – Золотой Сирены – с интеграцией искусственного интеллекта – масштаб церемонии поразил и зрителей, и артистов.

Гости из разных городов России поделились впечатлениями от прошедшего мероприятия:

«Полный зал, иллюминации, ведущие, организация мероприятия и, конечно же, исполнители не оставили равнодушными. Все песни, которые ежедневно радуют нас на «Новом», прозвучали в живом исполнении. Море эмоций от концерта и от общения со звёздами! Всем советую посетить в следующем году!» — Наталия, Орёл.

«Декорации в виде 3D-лица сладкоголосой Сирены во всю сцену на "Высшей Лиге2 – это что-то потрясающее! «Новое Радио» опять впереди всех! Спасибо за шоу, было здорово!» — Дмитрий, Брянск.

Музыкальная премия «Нового Радио» «Высшая Лига» уже успела войти в топ музыкальных событий России, заявив о себе как об одном из самых стильных мероприятий европейского уровня. В этом году свои заслуженные награды получили Полина Гагарина, Вера Брежнева, Дима Билан, Ани Лорак, Макс Барских, Елена Темникова, «Ночные снайперы», Лолита и Алексей Романоф, Burito, «Руки Вверх», LOC DOG и Ёлка, Настя Кудри, Эмма М, RASA, Alekseev, Filatov и Karas, MARUV, Мари Краймбрери, Гузель Хасанова и MASTANK. Награда также отправилась в Украину к группе KAZKA.