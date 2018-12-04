4 балла
-29
66.82 75.71
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

сегодня 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

вчера 14:04 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

«Неуловимого должника» в обличье Деда Мороза поймал новосибирский пристав

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Луна и Венера сошлись и засияли в небе над Новосибирском

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Жители Бурятии устроили митинг против отсоединения от СФО

04.12.2018 Политика 0 Коммент.

Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

04.12.2018 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя дома

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

Рубрика: общество

06.12.2018 07:03

фото с сайта pixabay.com

Синоптики предупредили о скоплении вредных примесей в воздухе из-за морозов в Новосибирске – власти просят не загрязнять атмосферу лишний раз.

Неблагоприятные метеоусловия, способствующие плохому рассеиванию вредных примесей, ожидаются в Новосибирске в ближайшие дни, предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Синоптики и мэрия Новосибирска обратились к предприятиям города с просьбой свести к минимуму загрязнение воздуха.

«Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 15 часов 5 декабря до 15 часов 6 декабря», — говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, в ближайшие дни синоптики пообещали сохранение морозной погоды. В четверг, 6 декабря, днём ожидается -26…-28 градусов, а в пригороде до -32.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

сегодня 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

вчера 14:04 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

«Неуловимого должника» в обличье Деда Мороза поймал новосибирский пристав

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Луна и Венера сошлись и засияли в небе над Новосибирском

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Жители Бурятии устроили митинг против отсоединения от СФО

04.12.2018 Политика 0 Коммент.

Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

04.12.2018 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя дома

04.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
19.11.2018

Бурый уголь: новосибирский воздух стал чище

Горожане беспокоились напрасно

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
23.10.2018

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...

Читать далее
Image
28.06.2018

Бурый уголь – не камень преткновения

Глава СГК приехал в Но...

Читать далее
Image
06.06.2018

Небо останется синим

Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...

Читать далее
Image
28.03.2018

Экологически ответственен

Новосибирский Горводоканал получил прести...

Читать далее

Новости по теме

Телефон помощи водителям в морозы работает в круглосуточном режиме в Новосибирской области 04.12.2018 Запредельные морозы до -37 градусов идут в Новосибирск 03.12.2018

Популярное

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Image

Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

Image

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Image

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти сту...

Image

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Image

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

Image

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Image

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

Image

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры