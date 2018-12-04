Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

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Синоптики предупредили о скоплении вредных примесей в воздухе из-за морозов в Новосибирске – власти просят не загрязнять атмосферу лишний раз.

Неблагоприятные метеоусловия, способствующие плохому рассеиванию вредных примесей, ожидаются в Новосибирске в ближайшие дни, предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Синоптики и мэрия Новосибирска обратились к предприятиям города с просьбой свести к минимуму загрязнение воздуха.

«Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 15 часов 5 декабря до 15 часов 6 декабря», — говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, в ближайшие дни синоптики пообещали сохранение морозной погоды. В четверг, 6 декабря, днём ожидается -26…-28 градусов, а в пригороде до -32.