Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

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Для юношеских соревнований по биатлону в Новосибирске адаптировали пневматическую винтовку Калашникова – теперь она выдерживает низкие температуры.

Всероссийские юношеские соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» начнутся в Новосибирске 13 декабря. В регионе состязания пройдут уже второй раз за год – первые состоялись в феврале, сообщает ТАСС.

Как рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в соревнованиях примет участие до 500 человек.

«В этом году кубок Анны Богалий будет проводиться седьмой раз на территории Новосибирской области как один из этапов. Традиционно это будет наш биатлонный комплекс, будет аншлаг», — сообщил Сергей Ахапов.

В новом сезоне примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет из 27 российских регионов и Казахстана. Одним из новшеств предстоящих соревнований станет использование пневматической винтовки БИ 7-5, которую концерн Калашникова адаптировал к низкотемпературному и влажному климатам.

«Кубок Анны Богалий – Skimir» проводится с 2013 года. Это первые детские соревнования в России, созданные по правилам «взрослых» состязаний Кубка мира по биатлону. Родина проекта – Новосибирск.

Напомним, в преддверии соревнований Кубка по биатлону Анна Богалий поддержала участников детских стартов.