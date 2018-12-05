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Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Рубрика: общество

05.12.2018 11:34

фото пресс-службы Новосибирского метрополитена

В Новосибирском метро на станции «Площадь Маркса» пришлось некоторое время не пускать внутрь пассажиров — их было так много, что это угрожало безопасности.

Утром 5 декабря на станции метро «Площадь Маркса» прекратили работать турникеты. Остановились и электропоезда.

В результате на платформе скопилось большое количество пассажиров. Лишь через некоторое время движение подземного транспорта восстановилось.

Инцидент произошёл около девяти часов утра. В пресс-службе Новосибирского метрополитена рассказали Сиб.фм, что такие меры были приняты из-за слишком большого потока пассажиров. Вероятно, морозы спровоцировали многих людей выбрать именно метро в качестве средства передвижения, но желающих было так много, что пришлось временно их не запускать. Иначе это могло бы привести не только к «толкучкам», но и к более серьёзным последствиям.

«А в метро главное что? Главное — это безопасность», — отметил представитель пресс-службы метро Владимир Кузменкин.

Напомним, в ноябре в новосибирском метро проехались девушки в халатах и полотенцах.

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Лента новостей

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Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:34 Политика 0 Коммент.

Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

вчера 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя дома

вчера 11:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:24 Работа 0 Коммент.

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

вчера 09:24 Общество 0 Коммент.

Телефон помощи водителям в морозы работает в круглосуточном режиме в Новосибирской области

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