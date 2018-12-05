Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

фото пресс-службы Новосибирского метрополитена

В Новосибирском метро на станции «Площадь Маркса» пришлось некоторое время не пускать внутрь пассажиров — их было так много, что это угрожало безопасности.

Утром 5 декабря на станции метро «Площадь Маркса» прекратили работать турникеты. Остановились и электропоезда.

В результате на платформе скопилось большое количество пассажиров. Лишь через некоторое время движение подземного транспорта восстановилось.

Инцидент произошёл около девяти часов утра. В пресс-службе Новосибирского метрополитена рассказали Сиб.фм, что такие меры были приняты из-за слишком большого потока пассажиров. Вероятно, морозы спровоцировали многих людей выбрать именно метро в качестве средства передвижения, но желающих было так много, что пришлось временно их не запускать. Иначе это могло бы привести не только к «толкучкам», но и к более серьёзным последствиям.

«А в метро главное что? Главное — это безопасность», — отметил представитель пресс-службы метро Владимир Кузменкин.

Напомним, в ноябре в новосибирском метро проехались девушки в халатах и полотенцах.