Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

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Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метроРубрика: общество
05.12.2018 11:34
фото пресс-службы Новосибирского метрополитена
В Новосибирском метро на станции «Площадь Маркса» пришлось некоторое время не пускать внутрь пассажиров — их было так много, что это угрожало безопасности.
Утром 5 декабря на станции метро «Площадь Маркса» прекратили работать турникеты. Остановились и электропоезда.
В результате на платформе скопилось большое количество пассажиров. Лишь через некоторое время движение подземного транспорта восстановилось.
Инцидент произошёл около девяти часов утра. В пресс-службе Новосибирского метрополитена рассказали Сиб.фм, что такие меры были приняты из-за слишком большого потока пассажиров. Вероятно, морозы спровоцировали многих людей выбрать именно метро в качестве средства передвижения, но желающих было так много, что пришлось временно их не запускать. Иначе это могло бы привести не только к «толкучкам», но и к более серьёзным последствиям.
«А в метро главное что? Главное — это безопасность», — отметил представитель пресс-службы метро Владимир Кузменкин.
Напомним, в ноябре в новосибирском метро проехались девушки в халатах и полотенцах.
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