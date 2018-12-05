Вода подорожает в Новосибирской области после Нового года

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Вода подорожает в Новосибирской области после Нового годаРубрика: общество
05.12.2018 16:00
фото с сайта pixabay.com
В 2019 году в Новосибирской области дважды поднимут тарифы на питьевую воду и водоотведение.
О повышении тарифов на питьевую воду и водоотведение в Новосибирской области в 2019 году сообщили в правительстве региона.
«Новые тарифы на питьевую воду и водоотведение установлены на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области, которое состоялось 5 декабря. Тарифные решения приняты по результатам экономической экспертизы», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
С 1 января 2019 года тариф на питьевую воду составит 17,98 рубля за кубический метр. Ещё одно увеличение тарифа — до 18,56 рубля – ожидается 1 июля. Тарифы на водоотведение составят 13,80 рубля и 14,24 рубля за кубический метр соответственно.
Ранее тарифы на водоснабжение и водоотведение в регионе пересматривались в 2017 году.
Напомним, 1 декабря в Новосибирске подорожала стоимость проезда в общественном транспорте.
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