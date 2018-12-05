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Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

Рубрика: общество

05.12.2018 12:09

фото со страницы Константина Голодяева в Facebook

О том, что новосибирский аэропорт получил имя Александра Покрышкина, рассказали на центральном телевидении.

О результатах голосования в рамках проекта «Великие имена России» сообщили 4 декабря на канале «Россия-1». В прямом включении рассказали и о новом названии новосибирского аэропорта Толмачёво.

«Аэропорт города Новосибирска решено назвать в честь героического советского лётчика Александра Покрышкина», — объявили в эфире.

В передаче отметили, что имена известных россиян получат 47 аэропортов страны. Всего в голосовании в рамках проекта приняло участие пять миллионов человек.

Напомним, 2 декабря завершилось голосование за новое название аэропорта Толмачёво. Вариант «Александр Покрышкин» набрал 72 % голосов. 

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

сегодня 14:04 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Неуловимого должника» в обличье Деда Мороза поймал новосибирский пристав

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Луна и Венера сошлись и засияли в небе над Новосибирском

вчера 16:30 Общество 0 Коммент.

Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

Жители Бурятии устроили митинг против отсоединения от СФО

вчера 14:34 Политика 0 Коммент.

Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего дома в Новосибирской области

вчера 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» у себя дома

вчера 11:51 Общество 0 Коммент.

Каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублей

вчера 11:24 Работа 0 Коммент.

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

вчера 09:24 Общество 0 Коммент.

Телефон помощи водителям в морозы работает в круглосуточном режиме в Новосибирской области

вчера 09:02 Авто 0 Коммент.

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