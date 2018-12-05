Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

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Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВРубрика: общество
05.12.2018 12:09
фото со страницы Константина Голодяева в Facebook
О том, что новосибирский аэропорт получил имя Александра Покрышкина, рассказали на центральном телевидении.
О результатах голосования в рамках проекта «Великие имена России» сообщили 4 декабря на канале «Россия-1». В прямом включении рассказали и о новом названии новосибирского аэропорта Толмачёво.
«Аэропорт города Новосибирска решено назвать в честь героического советского лётчика Александра Покрышкина», — объявили в эфире.
В передаче отметили, что имена известных россиян получат 47 аэропортов страны. Всего в голосовании в рамках проекта приняло участие пять миллионов человек.
Напомним, 2 декабря завершилось голосование за новое название аэропорта Толмачёво. Вариант «Александр Покрышкин» набрал 72 % голосов.
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