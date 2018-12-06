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Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»Рубрика: общество
06.12.2018 10:38
фото из группы ХК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»
После серии бросков в домашней игре «Сибирь» одолела команду из Магнитогорска.
Новосибирская команда «Сибирь» одержала победу над магнитогорским «Металлургом» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Игра прошла в ЛДС «Сибирь» 5 декабря.
Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, победу «Сибирь» заработала в серии бросков.
«Победный бросок у Юкки Пелтолы. Ещё одна точная попытка у Жильбера Брюле. В воротах 39 сейвов совершил Алексей Красиков», — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».
Напомним, 3 декабря «Сибирь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом».
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