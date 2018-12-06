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Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

Рубрика: общество

06.12.2018 10:38

фото из группы ХК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»

После серии бросков в домашней игре «Сибирь» одолела команду из Магнитогорска.

Новосибирская команда «Сибирь» одержала победу над магнитогорским «Металлургом» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Игра прошла в ЛДС «Сибирь» 5 декабря.

Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, победу «Сибирь» заработала в серии бросков.

«Победный бросок у Юкки Пелтолы. Ещё одна точная попытка у Жильбера Брюле. В воротах 39 сейвов совершил Алексей Красиков», — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».

Напомним, 3 декабря «Сибирь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом».

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Предложить новость

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Вода подорожает в Новосибирской области после Нового года

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

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вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

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