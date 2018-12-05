Легендарный для Новосибирска рестопаб вновь открыл свои двери

«Шемрок» вновь открывает свои двери для новосибирских гостей, заскучавших по изысканной кухне и тёплой дружеской атмосфере заведения с самой большой историей в городе.

Шемрок

«Шемрок» – имя, которое знает весь Новосибирск. Именно здесь жители города открыли для себя современную кухню, качественные напитки и новый формат светских событий, и знакомились с культурой потребления. Именно здесь Новосибирск впервые попробовал настоящий стейк.

Но сейчас – время строить новые легенды, и коллектив «Шемрока» будет рад сделать это вместе с вами.

1 декабря произошло официальное открытие рестопаба «Шемрок» в формате закрытого ужина. Гостями были медийные личности города, бизнес-элита. Гости остались в восторге от обновлённой концепции заведения.

Со 2 декабря рестопаб работает в тестовом режиме, предоставляя скидку на основное меню в размере 30 %.

Рестопаб «Шемрок» – место, где вкусная еда в сочетании с огромным выбором напитков для любого настроения по честным ценам смогут приятно удивить даже самого требовательного гостя. Здесь хорошо знакомый формат открывается в новом прочтении, в основе которого лежит опыт десятилетий и любовь к своему делу.

Кухня

Кухня рестопаба «Шемрок» представлена традиционными блюдами Ирландии и авторскими европейскими блюдами от шеф-повара рестопаба – Андрея Коробкина. Без внимания не оставлен и локальный продукт от лучших фермеров Сибири. Локомотивом меню стали блюда из дровяной печи, собственной коптильни, а также большой ассортимент закусок.

В «Шемроке» готовят в ритме мировой гастрономии с использованием современных технологий (сувид, дегидратция, экстрагирование), но не забывают и о традициях, выраженных в классических технологиях в приготовлении, проверенных веками. А собственное производство хлеба и кондитерских изделий гарантирует наивысшее качество и великолепный вкус.

Бар

История, заслуживающая отдельного внимания – авторская коктейльная карта от знаменитого сибирского бартендера Максима Игнатова, где каждый сможет найти напиток под своё настроение и отлично дополнить им выбранное блюдо.

Утончённая классика и современный подход в сочетании с использованием локальных ингредиентов придутся по душе знатокам барного искусства.

Рестопаб «Шемрок» находится по адресу улица Нарымская, 23.

Напомним, в октябре в новосибирских барах прошла ночь научных историй.