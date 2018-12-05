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Легендарный для Новосибирска рестопаб вновь открыл свои двери

Рубрика: афиша

07.12.2018 09:03

«Шемрок» вновь открывает свои двери для новосибирских гостей, заскучавших по изысканной кухне и тёплой дружеской атмосфере заведения с самой большой историей в городе.

Шемрок

«Шемрок» – имя, которое знает весь Новосибирск. Именно здесь жители города открыли для себя современную кухню, качественные напитки и новый формат светских событий, и знакомились с культурой потребления. Именно здесь Новосибирск впервые попробовал настоящий стейк.

Но сейчас – время строить новые легенды, и коллектив «Шемрока» будет рад сделать это вместе с вами.

1 декабря произошло официальное открытие рестопаба «Шемрок» в формате закрытого ужина. Гостями были медийные личности города, бизнес-элита. Гости остались в восторге от обновлённой концепции заведения.

Со 2 декабря рестопаб работает в тестовом режиме, предоставляя скидку на основное меню в размере 30 %.

Рестопаб «Шемрок» – место, где вкусная еда в сочетании с огромным выбором напитков для любого настроения по честным ценам смогут приятно удивить даже самого требовательного гостя. Здесь хорошо знакомый формат открывается в новом прочтении, в основе которого лежит опыт десятилетий и любовь к своему делу.

Кухня

Кухня рестопаба «Шемрок» представлена традиционными блюдами Ирландии и авторскими европейскими блюдами от шеф-повара рестопаба – Андрея Коробкина. Без внимания не оставлен и локальный продукт от лучших фермеров Сибири. Локомотивом меню стали блюда из дровяной печи, собственной коптильни, а также большой ассортимент закусок.

В «Шемроке» готовят в ритме мировой гастрономии с использованием современных технологий (сувид, дегидратция, экстрагирование), но не забывают и о традициях, выраженных в классических технологиях в приготовлении, проверенных веками. А собственное производство хлеба и кондитерских изделий гарантирует наивысшее качество и великолепный вкус.

Бар

История, заслуживающая отдельного внимания – авторская коктейльная карта от знаменитого сибирского бартендера Максима Игнатова, где каждый сможет найти напиток под своё настроение и отлично дополнить им выбранное блюдо.

Утончённая классика и современный подход в сочетании с использованием локальных ингредиентов придутся по душе знатокам барного искусства.

Рестопаб «Шемрок» находится по адресу улица Нарымская, 23.

Напомним, в октябре в новосибирских барах прошла ночь научных историй.

Теги: отдых еда

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Лента новостей

Предложить новость

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

сегодня 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

сегодня 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

вчера 17:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Сибирское агентство вошло в руководящий состав Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

вчера 08:15 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

вчера 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Дизайнер превратила новосибирскую столовую для студентов в стильное кафе

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

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05.12.2018 Общество 0 Коммент.

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