Легендарный для Новосибирска рестопаб вновь открыл свои двери

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Легендарный для Новосибирска рестопаб вновь открыл свои двериРубрика: афиша
07.12.2018 09:03
«Шемрок» вновь открывает свои двери для новосибирских гостей, заскучавших по изысканной кухне и тёплой дружеской атмосфере заведения с самой большой историей в городе.
Шемрок
«Шемрок» – имя, которое знает весь Новосибирск. Именно здесь жители города открыли для себя современную кухню, качественные напитки и новый формат светских событий, и знакомились с культурой потребления. Именно здесь Новосибирск впервые попробовал настоящий стейк.
Но сейчас – время строить новые легенды, и коллектив «Шемрока» будет рад сделать это вместе с вами.
1 декабря произошло официальное открытие рестопаба «Шемрок» в формате закрытого ужина. Гостями были медийные личности города, бизнес-элита. Гости остались в восторге от обновлённой концепции заведения.
Со 2 декабря рестопаб работает в тестовом режиме, предоставляя скидку на основное меню в размере 30 %.
Рестопаб «Шемрок» – место, где вкусная еда в сочетании с огромным выбором напитков для любого настроения по честным ценам смогут приятно удивить даже самого требовательного гостя. Здесь хорошо знакомый формат открывается в новом прочтении, в основе которого лежит опыт десятилетий и любовь к своему делу.
Кухня
Кухня рестопаба «Шемрок» представлена традиционными блюдами Ирландии и авторскими европейскими блюдами от шеф-повара рестопаба – Андрея Коробкина. Без внимания не оставлен и локальный продукт от лучших фермеров Сибири. Локомотивом меню стали блюда из дровяной печи, собственной коптильни, а также большой ассортимент закусок.
В «Шемроке» готовят в ритме мировой гастрономии с использованием современных технологий (сувид, дегидратция, экстрагирование), но не забывают и о традициях, выраженных в классических технологиях в приготовлении, проверенных веками. А собственное производство хлеба и кондитерских изделий гарантирует наивысшее качество и великолепный вкус.
Бар
История, заслуживающая отдельного внимания – авторская коктейльная карта от знаменитого сибирского бартендера Максима Игнатова, где каждый сможет найти напиток под своё настроение и отлично дополнить им выбранное блюдо.
Утончённая классика и современный подход в сочетании с использованием локальных ингредиентов придутся по душе знатокам барного искусства.
Рестопаб «Шемрок» находится по адресу улица Нарымская, 23.
Напомним, в октябре в новосибирских барах прошла ночь научных историй.
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Лента новостей
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