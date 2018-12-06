Местный «Хогвартс» открыли в красноярском лицее

фото с сайта администрации Красноярска

В красноярском лицее № 6 «Перспектива» появился свой аналог школы из вселенной Гарри Поттера.

Профильные инженерно-технологические, физико-математические и социально-экономические классы лицея № 6 «Перспектива» стали аналогами хогвартских факультетов. Ученики носят специальные значки, а в их форму скоро добавят фирменные цвета.

У инженерно-технологического профиля символом стал волк с синими оттенками, а их девиз: «Gloria victoribus» («Слава победителям»). Социально-экономическое направление выбрало красный цвет, лису и девиз «Sapere aude» («Дерзай знать»).

Как и в Хогвартсе, факультеты соревнуются между собой в лицейском турнире «Лучший профиль». За промахи и достижения школьным командам прибавляют или снижают баллы. Команда-победитель получит в конце года кубок, а баннер с учениками разместят на школьном дворе.

«Новая система действует всего месяц, однако первые результаты уже есть. Ребята стали более собранными и ответственными. Например, один из "факультетов"​ собрал целую тонну макулатуры и получил за это дополнительные баллы. Теперь в лицее нет проблем с ношением формы», — сообщили в администрации Красноярска.

Напомним, в мае ученики красноярской школы начали учиться лёжа и стоя.