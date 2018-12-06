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Местный «Хогвартс» открыли в красноярском лицее

Рубрика: общество, наука

06.12.2018 17:36

фото с сайта администрации Красноярска

В красноярском лицее № 6 «Перспектива» появился свой аналог школы из вселенной Гарри Поттера.

Профильные инженерно-технологические, физико-математические и социально-экономические классы лицея № 6 «Перспектива» стали аналогами хогвартских факультетов. Ученики носят специальные значки, а в их форму скоро добавят фирменные цвета.

У инженерно-технологического профиля символом стал волк с синими оттенками, а их девиз: «Gloria victoribus» («Слава победителям»). Социально-экономическое направление выбрало красный цвет, лису и девиз «Sapere aude» («Дерзай знать»).

Как и в Хогвартсе, факультеты соревнуются между собой в лицейском турнире «Лучший профиль». За промахи и достижения школьным командам прибавляют или снижают баллы. Команда-победитель получит в конце года кубок, а баннер с учениками разместят на школьном дворе.

«Новая система действует всего месяц, однако первые результаты уже есть. Ребята стали более собранными и ответственными. Например, один из "факультетов"​ собрал целую тонну макулатуры и получил за это дополнительные баллы. Теперь в лицее нет проблем с ношением формы», — сообщили в администрации Красноярска.

Напомним, в мае ученики красноярской школы начали учиться лёжа и стоя.

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Лента новостей

Предложить новость

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

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Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

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Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:15 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

сегодня 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Дизайнер превратила новосибирскую столовую для студентов в стильное кафе

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Вода подорожает в Новосибирской области после Нового года

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

вчера 14:04 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

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