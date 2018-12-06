Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

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Новосибирск оттает после затянувшихся морозовРубрика: общество
06.12.2018 14:33
фото с сайта pixabay.com
Долгожданное потепление до -15 градусов после череды морозов ожидает жителей Новосибирска.
В ближайшие дни новосибирцы наконец вздохнут с облегчением – в городе ожидается ослабление всем надоевших морозов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
«В ближайшие трое суток морозы хоть и ослабеют, но значительного повышения температуры не ожидается. Осадки также маловероятны. Ветер слабый, что будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере города и области, уровень загрязнения атмосферы ожидается повышенным», — рассказали синоптики.
В пятницу, 7 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и днём местами изморозь, дымка, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -22…-24 градуса, в пригороде до -28. Днём морозы ослабнут до -18…-20 градусов.
8 декабря, в субботу, осадков не будет. Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Ночью -23…-25 градусов, в пригороде до -29. Днём потеплеет ещё больше – до -16…-18 градусов.
9 декабря, в воскресенье, осадков также не ожидается. Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Ночью -19…-21 градус, ну а днём от крепких морозов не останется и следа – будет -14…-16 градусов.
Напомним, в начале недели в Новосибирск пришли запредельные морозы, в последующие дни они доходили до -37 градусов.
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