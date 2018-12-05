Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

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В честь празднования Дня Конституции РФ и Дня юриста в Новосибирской области пройдёт диктант на знание права.

II Всероссийский правовой диктант пройдёт сегодня, 7 декабря. Его цель – оценить уровень правовой грамотности населения и мотивировать людей получать объективную информацию об этом. Написать диктант может любой от 14 лет бесплатно.

Поучаствовать в написании можно в Сибирском институте управления (улица Нижегородская, 6, актовый зал). Открытие будет в 11:30, сам диктант начнётся в 12 часов.

«В нашем регионе проведение диктанта поддержано министерством юстиции Новосибирской области, руководители которого примут участие в мероприятии», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, в ноябре тотальный диктант-2019 сочинит известный литературный критик.