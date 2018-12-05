7 баллов
-22
66.74 75.61
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

сегодня 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

сегодня 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

вчера 17:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Сибирское агентство вошло в руководящий состав Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

вчера 08:15 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

вчера 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Дизайнер превратила новосибирскую столовую для студентов в стильное кафе

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

Вода подорожает в Новосибирской области после Нового года

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

Рубрика: общество

07.12.2018 08:03

фото с сайта pixabay.com

В честь празднования Дня Конституции РФ и Дня юриста в Новосибирской области пройдёт диктант на знание права.

II Всероссийский правовой диктант пройдёт сегодня, 7 декабря. Его цель – оценить уровень правовой грамотности населения и мотивировать людей получать объективную информацию об этом. Написать диктант может любой от 14 лет бесплатно.

Поучаствовать в написании можно в Сибирском институте управления (улица Нижегородская, 6, актовый зал). Открытие будет в 11:30, сам диктант начнётся в 12 часов.

«В нашем регионе проведение диктанта поддержано министерством юстиции Новосибирской области, руководители которого примут участие в мероприятии», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, в ноябре тотальный диктант-2019 сочинит известный литературный критик.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

сегодня 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

сегодня 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

вчера 17:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Сибирское агентство вошло в руководящий состав Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

вчера 08:15 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

вчера 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Дизайнер превратила новосибирскую столовую для студентов в стильное кафе

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

Вода подорожает в Новосибирской области после Нового года

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.09.2018

Голоса городские и сельские

Сравнительные итоги выборов губернатора...

Читать далее
Image
22.08.2018

Заботы малого бизнеса

Новосибирские предприниматели обеспокоены будущим ...

Читать далее
Image
10.08.2018

Имидж и креатив

Молодые активисты внесли предложения в предвыборную программу ...

Читать далее
Image
08.08.2018

Развивать Советский

С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советско...

Читать далее
Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Читать далее
Image
27.07.2018

Тысячи идей и предложений

В Новосибирской области подвели первые итог...

Читать далее

Новости по теме

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров сегодня 10:54 Телефон помощи водителям в морозы работает в круглосуточном режиме в Новосибирской области 04.12.2018 Жерар Депардье стал новосибирцем и готовится открыть свой бизнес 03.12.2018 Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области 03.12.2018

Популярное

Image

Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Image

Сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры

Image

Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

Image

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Image

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти сту...

Image

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

Image

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Image

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Image

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

Image

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

Image

Луна и Венера сошлись и засияли в небе над Новосибирском