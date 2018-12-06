7 баллов
-23
66.82 75.71
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

сегодня 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Дизайнер превратила новосибирскую столовую для студентов в стильное кафе

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Вода подорожает в Новосибирской области после Нового года

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

вчера 14:04 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

Рубрика: общество

06.12.2018 11:36

фото с сайта pixabay.com

Этап эстафеты Зимней универсиады пройдёт в центре и на левом берегу Новосибирска – дороги, по которым побегут факелоносцы, будут перекрыты.

Новосибирский этап Эстафеты огня очередной Всемирной зимней универсиады пройдёт 11 декабря. Его участники пробегут по обоим берегам города.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, первая часть маршрута стартует в 12:30 от НГТУ. Участники пробегут до сноуборд-парка «Горский», где с факелом в руках со склона спустится известная сноубордистка Алёна Заварзина, а затем огонь вверх по трассе поднимет российский лыжник Дмитрий Сальников.

Вторая часть маршрута начнётся в 13:45 от НГАСУ и завершится на площади Пименова возле ГПНТБ. Здесь состоится финал праздника в виде зажжения городской чаши огня. Ориентировочно это произойдёт в 14 часов.

Длина всего маршрута – 2,6 километра. На время эстафеты все улицы, по которым побегут её участники, будут перекрыты.

«Перекрытие будет организовано на минимальное время – в районе 30 минут для каждого участка эстафеты», — уточнили пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в ноябре стало известно о том, что в новосибирском этапе эстафеты Зимней универсиады примет участие сноубордистка Алёна Заварзина.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

сегодня 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Большая лыжня и каток с вечерними огнями откроются на набережной в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Дизайнер превратила новосибирскую столовую для студентов в стильное кафе

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Вода подорожает в Новосибирской области после Нового года

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили встретить Новый год в арендованных элитных коттеджах

вчера 14:04 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

Тайны популярных мест раскроют новосибирцам

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили «сдавать» торговцев, продающих сигареты подросткам

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам вернут скидки на проезд по ЕТК

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее
Image
16.07.2018

Время сюрпризов

ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...

Читать далее
Image
03.07.2018

Факультет ненужных студентов

Студенты НГАУ рискуют остаться «вечн...

Читать далее

Новости по теме

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом» сегодня 10:38 Дизайнер превратила новосибирскую столовую для студентов в стильное кафе вчера 16:31 Усовершенствованные снайперские винтовки вручат юношам и девушкам на Кубке Богалий вчера 10:14

Популярное

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Image

Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

Image

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Image

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти сту...

Image

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

Image

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Image

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Image

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

Image

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры