Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

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Ради людей с факелами перекроют центральные улицы НовосибирскаРубрика: общество
06.12.2018 11:36
фото с сайта pixabay.com
Этап эстафеты Зимней универсиады пройдёт в центре и на левом берегу Новосибирска – дороги, по которым побегут факелоносцы, будут перекрыты.
Новосибирский этап Эстафеты огня очередной Всемирной зимней универсиады пройдёт 11 декабря. Его участники пробегут по обоим берегам города.
Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, первая часть маршрута стартует в 12:30 от НГТУ. Участники пробегут до сноуборд-парка «Горский», где с факелом в руках со склона спустится известная сноубордистка Алёна Заварзина, а затем огонь вверх по трассе поднимет российский лыжник Дмитрий Сальников.
Вторая часть маршрута начнётся в 13:45 от НГАСУ и завершится на площади Пименова возле ГПНТБ. Здесь состоится финал праздника в виде зажжения городской чаши огня. Ориентировочно это произойдёт в 14 часов.
Длина всего маршрута – 2,6 километра. На время эстафеты все улицы, по которым побегут её участники, будут перекрыты.
«Перекрытие будет организовано на минимальное время – в районе 30 минут для каждого участка эстафеты», — уточнили пресс-службе регионального правительства.
Напомним, в ноябре стало известно о том, что в новосибирском этапе эстафеты Зимней универсиады примет участие сноубордистка Алёна Заварзина.
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