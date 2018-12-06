Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

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Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 годуРубрика: общество
06.12.2018 12:05
фото предоставила Яндекс.Музыка
Яндекс.Музыка подвела итоги 2018 года и выяснила, под какую музыку провели уходящий год жители Новосибирска.
Топ-10 самых любимых за год песен новосибирцев разделили между собой как зарубежные, так и русские исполнители. В целом, набор треков не сильно отличается от предпочтений всех россиян. Разве что песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» сибирякам полюбилась не так сильно.
«Интересно отметить и то, что в топе преимущественно исполнители женского пола или дуэты», — сообщила Яндекс.Музыка.
Топ-10 треков 2018 года в Новосибирске:
- Dynoro, Gigi D'Agostino — «In My Mind»;
- Sia, David Guetta — «Flames»;
- Jah Khalib — «Медина»;
- MATRANG — «Медуза»;
- LOBODA — «SuperSTAR»;
- Монеточка — «Каждый раз»;
- Clean Bandit, Demi Lovato — «Solo»;
- Calvin Harris, Dua Lipa — «One Kiss»;
- MARUV, Boosin — «Drunk Groove»;
- Елена Темникова — «Не модные».
Среди исполнителей лидером стала группа Imagine Dragons. В этом году «драконы» объехали с мировым туром 129 городов, а также дали грандиозный концерт в России и выпустили новый альбом.
«Судя по итогам года, рок в Новосибирске в целом стали слушать реже», – отметили исследователи.
Среди русскоязычных исполнителей любимцами оказались Егор Крид и LOBODA.
«Также внимание слушателей и музыкальных критиков захватила менее именитая певица, прорыв года – Монеточка. Её трек "Каждый раз" попал в топ, альбом «Раскраски для взрослых» стал лучшим инди-альбомом года. Можно назвать Монеточку феноменом интернет-звезды, которая вышла на новый уровень и заставила более серьёзно посмотреть на музыку нового поколения», — отметили в Яндекс.Музыке.
Топ-популярных исполнителей:
- Imagine Dragons — группа года;
- Sia — исполнительница года на иностранном языке;
- LOBODA — исполнительница года на русском языке;
- Calvin Harris — исполнитель года иностранном языке;
- Егор Крид — исполнитель года на русском языке;
- Монеточка — прорыв года.
Напомним, в октябре Яндекс представил серию видеопутеводителя по России про Новосибирск; в нём рассказали о необычных снах, словах и мечтах местных жителей.
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