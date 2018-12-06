Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

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Яндекс.Музыка подвела итоги 2018 года и выяснила, под какую музыку провели уходящий год жители Новосибирска.

Топ-10 самых любимых за год песен новосибирцев разделили между собой как зарубежные, так и русские исполнители. В целом, набор треков не сильно отличается от предпочтений всех россиян. Разве что песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» сибирякам полюбилась не так сильно.

«Интересно отметить и то, что в топе преимущественно исполнители женского пола или дуэты», — сообщила Яндекс.Музыка.

Топ-10 треков 2018 года в Новосибирске:

Dynoro, Gigi D'Agostino — «In My Mind»; Sia, David Guetta — «Flames»; Jah Khalib — «Медина»; MATRANG — «Медуза»; LOBODA — «SuperSTAR»; Монеточка — «Каждый раз»; Clean Bandit, Demi Lovato — «Solo»; Calvin Harris, Dua Lipa — «One Kiss»; MARUV, Boosin — «Drunk Groove»; Елена Темникова — «Не модные».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1035">Что слушали в Новосибирске в 2018</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research">Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке

Среди исполнителей лидером стала группа Imagine Dragons. В этом году «драконы» объехали с мировым туром 129 городов, а также дали грандиозный концерт в России и выпустили новый альбом.

«Судя по итогам года, рок в Новосибирске в целом стали слушать реже», – отметили исследователи.

Среди русскоязычных исполнителей любимцами оказались Егор Крид и LOBODA.

«Также внимание слушателей и музыкальных критиков захватила менее именитая певица, прорыв года – Монеточка. Её трек "Каждый раз" попал в топ, альбом «Раскраски для взрослых» стал лучшим инди-альбомом года. Можно назвать Монеточку феноменом интернет-звезды, которая вышла на новый уровень и заставила более серьёзно посмотреть на музыку нового поколения», — отметили в Яндекс.Музыке.

Топ-популярных исполнителей:

Напомним, в октябре Яндекс представил серию видеопутеводителя по России про Новосибирск; в нём рассказали о необычных снах, словах и мечтах местных жителей.