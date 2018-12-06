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Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

Рубрика: общество

06.12.2018 12:05

фото предоставила Яндекс.Музыка

Яндекс.Музыка подвела итоги 2018 года и выяснила, под какую музыку провели уходящий год жители Новосибирска.

Топ-10 самых любимых за год песен новосибирцев разделили между собой как зарубежные, так и русские исполнители. В целом, набор треков не сильно отличается от предпочтений всех россиян. Разве что песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» сибирякам полюбилась не так сильно.

«Интересно отметить и то, что в топе преимущественно исполнители женского пола или дуэты», — сообщила Яндекс.Музыка.

Топ-10 треков 2018 года в Новосибирске:

  1. Dynoro, Gigi D'Agostino — «In My Mind»;
  2. Sia, David Guetta — «Flames»;
  3. Jah Khalib — «Медина»;
  4. MATRANG — «Медуза»;
  5. LOBODA — «SuperSTAR»;
  6. Монеточка — «Каждый раз»;
  7. Clean Bandit, Demi Lovato — «Solo»;
  8. Calvin Harris, Dua Lipa — «One Kiss»;
  9. MARUV, Boosin — «Drunk Groove»;
  10. Елена Темникова — «Не модные».

Среди исполнителей лидером стала группа Imagine Dragons. В этом году «драконы» объехали с мировым туром 129 городов, а также дали грандиозный концерт в России и выпустили новый альбом.

«Судя по итогам года, рок в Новосибирске в целом стали слушать реже», – отметили исследователи.

Среди русскоязычных исполнителей любимцами оказались Егор Крид и LOBODA.

«Также внимание слушателей и музыкальных критиков захватила менее именитая певица, прорыв года – Монеточка. Её трек "Каждый разпопал в топ, альбом «Раскраски для взрослых» стал лучшим инди-альбомом года. Можно назвать Монеточку феноменом интернет-звезды, которая вышла на новый уровень и заставила более серьёзно посмотреть на музыку нового поколения», — отметили в Яндекс.Музыке.

Топ-популярных исполнителей:

  • Imagine Dragons — группа года;
  • Sia — исполнительница года на иностранном языке;
  • LOBODA — исполнительница года на русском языке;
  • Calvin Harris — исполнитель года иностранном языке;
  • Егор Крид — исполнитель года на русском языке;
  •  Монеточка — прорыв года.

Напомним, в октябре Яндекс представил серию видеопутеводителя по России про Новосибирск; в нём рассказали о необычных снах, словах и мечтах местных жителей.

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