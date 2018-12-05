Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

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Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетахРубрика: общество
07.12.2018 07:03
фото с сайта pixabay.com
Специалисты выяснили предпочтения новосибирцев, читающих электронные книги – это фантастика и саморазвитие.
Российский сотовый оператор выяснил, какие электронные книги читают жители регионов страны. Компания провела исследование, определив произведения, которые пользовались наибольшей популярностью с января по октябрь 2018 года.
Как оказалось, новосибирцы вошли в ТОП-10 россиян, предпочитающих электронный формат. Больше всего их интересуют фантастические произведения и книги по саморазвитию. Наиболее популярны у жителей столицы Сибири «Черновик» Сергея Лукьяненко и «Сила подсознания, или как изменить жизнь за четыре недели» Джо Диспенза.
«Реже всего новосибирские читатели обращались к темам религии, права и естественных наук. Непопулярными оказались и книги про красоту и технологии – люди, интересующиеся данными темами, обычно ищут информацию в соцсетях и на YouTube», — рассказали в компании МТС.
Кроме того, жители Новосибирска активно читают российскую и зарубежную классику. Среди самых популярных книг – «Идиот» Фёдора Достоевского, «Анна Каренина» Льва Толстого, а также произведения Рэя Брэдбери и Джейн Остин.
Напомним, в декабре стали известны самые популярные песни за 2018 год.
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