Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

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Специалисты выяснили предпочтения новосибирцев, читающих электронные книги – это фантастика и саморазвитие.

Российский сотовый оператор выяснил, какие электронные книги читают жители регионов страны. Компания провела исследование, определив произведения, которые пользовались наибольшей популярностью с января по октябрь 2018 года.

Как оказалось, новосибирцы вошли в ТОП-10 россиян, предпочитающих электронный формат. Больше всего их интересуют фантастические произведения и книги по саморазвитию. Наиболее популярны у жителей столицы Сибири «Черновик» Сергея Лукьяненко и «Сила подсознания, или как изменить жизнь за четыре недели» Джо Диспенза.

«Реже всего новосибирские читатели обращались к темам религии, права и естественных наук. Непопулярными оказались и книги про красоту и технологии – люди, интересующиеся данными темами, обычно ищут информацию в соцсетях и на YouTube», — рассказали в компании МТС.

Кроме того, жители Новосибирска активно читают российскую и зарубежную классику. Среди самых популярных книг – «Идиот» Фёдора Достоевского, «Анна Каренина» Льва Толстого, а также произведения Рэя Брэдбери и Джейн Остин.

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