Сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

Новосибирскую девушку-сироту, получившую от государства аварийное жильё, заставляют восстановить обрушенную стену через суд.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратилась за помощью жительница Чановского района Новосибирской области Мария Юрченко. Будучи сиротой, она получила квартиру по договору социального найма, однако пока жильё приносит ей одни убытки.

Вскоре выяснилось, что квартира в аварийном состоянии. От одного из дефектов рухнула часть межкомнатной перегородки. Чтобы от дальнейшего обрушения не пострадал маленький ребёнок, девушка демонтировала перегородку полностью. Районная администрация сочла эти действия незаконной перепланировкой и подала иск в суд – власти хотят, чтобы сирота восстановила стену.

«В настоящее время проживание в этой квартире невозможно, мы с семьёй временно переехали. Я и не против восстановить эту перегородку, об этом я сообщила в администрацию, но предварительно просила их провести замену пола, там все сгнило, во многих местах образовались провалы. Ставить новую стену не на что. Кроме этого в аварийном состоянии находится ещё одна стена, в ванной, она отходит и имеет опасные трещины», — рассказала Мария Юрченко.

Мария Юрченко живёт в квартире с мужем и двумя детьми. На юриста, который мог бы её поддержать, у молодой семьи денег нет.

Правозащитники организации «Гражданский патруль» отправили в правительство Новосибирской области обращение. Они попросили губернатора региона Андрея Травникова обратить внимание на ситуацию.

«Вопрос соцнайма, состояния маневренного фонда для сирот, видимо, лишен надлежащего контроля со стороны министерства труда и социального развития Новосибирской области. Чановский район этому яркий пример. В настоящее время к нам обратилось несколько человек по проблеме аварийного состояния выделенного жилья. Мы инициировали прокурорскую проверку, но считаем, проблема много глубже и для её выправления у нас есть целое министерство. Поэтому просим Андрея Травникова поставить и этот вопрос на особый контроль», — рассказал руководитель организации Ростислав Антонов.

Между тем суд над Марией Юрченко начнётся уже 7 декабря.

Напомним, в июле жильцы аварийного дома в Новосибирской области записали видеообращение к Владимиру Путину.