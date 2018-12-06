Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

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Компания подвыпивших мужчин собиралась улететь из Новосибирска в Москву, но их любовь к алкоголю нарушила все планы.

Сегодня, 6 декабря, утренний авиарейс Новосибирск – Москва вылетел с опозданием на полтора часа по вине трёх нетрезвых пассажиров. В итоге мужчинам отказали в перелёте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Они не дебоширили, но на борту обратили внимание, что мужчины находятся в нетрезвом состоянии. Их сняли с рейса по решению авиакомпании», — сказал собеседник агентства.

Мужчинам грозит наказание за административное нарушение «Появление в общественном месте в состоянии опьянения».

Напомним, в мае стало известно, что для железнодорожных дебоширов могут появится «Чёрные списки».