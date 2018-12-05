Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

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Пожар в школе отвлёк родителей от шестилетнего сына – пока супруги помогали его тушить, ребёнок вышел на мороз и погиб.

Тело шестилетнего мальчика обнаружили утром 5 декабря в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района Иркутской области, сообщает СУ СК по региону.

По предварительной информации, в ночь на 5 декабря родители ребёнка отправились тушить пожар в местной школе, при этом они заперли дверь. Однако мальчик, который находился дома с сестрой, сумел выбраться из квартиры и отправился к дедушке – тело ребёнка нашли в 300 метрах от его дома.

Следователи установили, что семья мальчика благополучна. По факту произошедшего началась доследственная проверка.

«В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Напомним, в октябре новорождённый умер в бердской больнице.