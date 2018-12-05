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Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

Рубрика: проиcшествия

07.12.2018 06:01

фото с сайта pixabay.com

Пожар в школе отвлёк родителей от шестилетнего сына – пока супруги помогали его тушить, ребёнок вышел на мороз и погиб.

Тело шестилетнего мальчика обнаружили утром 5 декабря в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района Иркутской области, сообщает СУ СК по региону.

По предварительной информации, в ночь на 5 декабря родители ребёнка отправились тушить пожар в местной школе, при этом они заперли дверь. Однако мальчик, который находился дома с сестрой, сумел выбраться из квартиры и отправился к дедушке – тело ребёнка нашли в 300 метрах от его дома.

Следователи установили, что семья мальчика благополучна. По факту произошедшего началась доследственная проверка.

«В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Напомним, в октябре новорождённый умер в бердской больнице.

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Предложить новость

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:15 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями

вчера 08:04 Общество 0 Коммент.

Суровый новосибирский мороз задерживает в воздухе опасные химикаты

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

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Новосибирские власти нашли деньги на повышенную зарплату врачам и учителям

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

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05.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

05.12.2018 Общество 0 Коммент.

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ

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