Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

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Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродромаРубрика: общество
06.12.2018 12:21
фото предоставлено пресс-службой Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Птицы облюбовали полигон бытовых отходов возле новосибирского аэродрома и угрожают безопасности полётов – мусорный склад снесут по решению суда.
Новосибирский районный суд обязал Криводановский сельсовет ликвидировать полигон твёрдых бытовых отходов с территории аэродрома в Толмачёво. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с соответствующим иском обратился новосибирский транспортный прокурор.
«Основанием для предъявления иска явились результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что в пределах приаэродромной территории аэродрома на принадлежащем Криводановскому сельсовету земельном участке площадью 44 800 квадратных метров размещается полигон твёрдых бытовых отходов, который является местом хранилища пищевых отходов, привлекающих колонии птиц», — рассказали в ведомстве.
На момент проверки на полигоне выявили не менее 200 особей птиц. В результате эколого-орнитологической экспертизы было установлено, что они представляют опасность для передвижения самолётов, поскольку могут столкнуться с воздушным судном.
Сельсовет обязан ликвидировать полигон в течение полугода после того, как решение суда вступит в силу.
Напомним, в сентябре Травников поручил активнее ликвидировать самострой в Новосибирской области.
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