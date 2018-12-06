Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

фото предоставлено пресс-службой Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Птицы облюбовали полигон бытовых отходов возле новосибирского аэродрома и угрожают безопасности полётов – мусорный склад снесут по решению суда.

Новосибирский районный суд обязал Криводановский сельсовет ликвидировать полигон твёрдых бытовых отходов с территории аэродрома в Толмачёво. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с соответствующим иском обратился новосибирский транспортный прокурор.

«Основанием для предъявления иска явились результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что в пределах приаэродромной территории аэродрома на принадлежащем Криводановскому сельсовету земельном участке площадью 44 800 квадратных метров размещается полигон твёрдых бытовых отходов, который является местом хранилища пищевых отходов, привлекающих колонии птиц», — рассказали в ведомстве.

На момент проверки на полигоне выявили не менее 200 особей птиц. В результате эколого-орнитологической экспертизы было установлено, что они представляют опасность для передвижения самолётов, поскольку могут столкнуться с воздушным судном.

Сельсовет обязан ликвидировать полигон в течение полугода после того, как решение суда вступит в силу.

Напомним, в сентябре Травников поручил активнее ликвидировать самострой в Новосибирской области.