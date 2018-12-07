Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

Лента новостейПредложить новость
Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области
Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров
Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро
Более половины смертей в России происходят из-за плохого питанияРубрика: общество
07.12.2018 17:03
фото с сайта pixabay.com
Некачественная пища и неправильное питание — эти два фактора, по мнению Роспотребнадзора, стали причиной смерти россиян в 63 % случаев.
Исправить положение вещей может специальная маркировка продуктов. Ранее Роспотребнадзор уже подготовил методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей. Рекомендации были разработаны ФИЦ НИИ питания и биотехнологии.
«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Для того чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно», — добавили в ведомстве.
В пресс-службе также рассказали, что около 63 % смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, при этом распространённость ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин.
Как пояснил главный врач «Клиники профессора Хачатряна А. П» Артём Хачатрян, неправильное питание действительно играет большую роль, а процент смертей из-за употребления некачественной пищи, по его мнению, сильно занижен.
«Людям свойственно не обращать внимание на продукты, которые они потребляют. Как следствие – они выбирают то, что им предлагают, например, с экранов телевизоров. Это позиция животного в клетке, будто бы у нас совсем нет выбора, — добавил он. — Вообще, какие продукты сейчас больше всего рекламируют, какие продукты имеют красивые упаковки – фастфуд, сладости, полуфабрикаты с большим химическим содержанием – такие преимущественно и потребляют. Но опять же подчеркну – это выбор людей. Каждый сам вправе определить для себя, есть ему это или пройти мимо».
С идеей маркировки продуктов согласен специалист центра «Доктор Борменталь» Алексей Ланнер.
«Действительно, человек не особо понимает, какой продукт может провоцировать заболевание, а какой нет. И маркировка в этом поможет, она даст понять, какой риск может быть для его организма при потреблении продуктов с большим содержанием жиров», – отметил он.
Что касается распространённости ожирения среди женщин, то основной причиной этого, по мнению Алексея Ланнера, является социальное одобрение.
«Женщины прибегают к перееданию, потому что это социально одобряемая форма зависимости. Мы все знаем эти примеры рекламы: «Сделай паузу, скушай ”Твикс”», — заключил он. — А вот мужчины чаще прибегают к другим способам преодоления стресса – это никотин и алкоголь».
Напомним, что накануне сотрудники Роспотребнадзора проверили почти 100 столовых для автомобилистов и их пассажиров и выяснили, что ни в одном из этих заведений не соблюдаются правила санитарии.
Комментарии
Лента новостей
Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области
Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров
Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро
Статьи по теме
К столу, как к пулёмету
Что и за чей счёт ищут новосибирские общественник...
Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей
Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...
В поисках тепла
Аксессуары, которые помогут сделать дом уютнее этой осенью, и ...
Сибирский чемпион
Вкусное, полезное и дарящее отличное настроение - это мор...
Какой Вьетнам на вкус
Литры пряного бульона и жареные рулеты — почему рес...
В поисках санкционки
На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...
Новости по теме
Популярное