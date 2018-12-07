Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

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Некачественная пища и неправильное питание — эти два фактора, по мнению Роспотребнадзора, стали причиной смерти россиян в 63 % случаев.

Исправить положение вещей может специальная маркировка продуктов. Ранее Роспотребнадзор уже подготовил методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей. Рекомендации были разработаны ФИЦ НИИ питания и биотехнологии.

«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Для того чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе также рассказали, что около 63 % смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, при этом распространённость ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин.

Как пояснил главный врач «Клиники профессора Хачатряна А. П» Артём Хачатрян, неправильное питание действительно играет большую роль, а процент смертей из-за употребления некачественной пищи, по его мнению, сильно занижен.

«Людям свойственно не обращать внимание на продукты, которые они потребляют. Как следствие – они выбирают то, что им предлагают, например, с экранов телевизоров. Это позиция животного в клетке, будто бы у нас совсем нет выбора, — добавил он. — Вообще, какие продукты сейчас больше всего рекламируют, какие продукты имеют красивые упаковки – фастфуд, сладости, полуфабрикаты с большим химическим содержанием – такие преимущественно и потребляют. Но опять же подчеркну – это выбор людей. Каждый сам вправе определить для себя, есть ему это или пройти мимо».

С идеей маркировки продуктов согласен специалист центра «Доктор Борменталь» Алексей Ланнер.

«Действительно, человек не особо понимает, какой продукт может провоцировать заболевание, а какой нет. И маркировка в этом поможет, она даст понять, какой риск может быть для его организма при потреблении продуктов с большим содержанием жиров», – отметил он.

Что касается распространённости ожирения среди женщин, то основной причиной этого, по мнению Алексея Ланнера, является социальное одобрение.

«Женщины прибегают к перееданию, потому что это социально одобряемая форма зависимости. Мы все знаем эти примеры рекламы: «Сделай паузу, скушай ”Твикс”», — заключил он. — А вот мужчины чаще прибегают к другим способам преодоления стресса – это никотин и алкоголь».

Напомним, что накануне сотрудники Роспотребнадзора проверили почти 100 столовых для автомобилистов и их пассажиров и выяснили, что ни в одном из этих заведений не соблюдаются правила санитарии.