Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

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Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителейРубрика: общество
07.12.2018 13:09
стоп-кадр видео с YouTube-канала «России-1»
Рассказ о новосибирских морозах на центральном ТВ сопроводили старым видео из другой страны – ошибка телевизионщиков незамеченной не осталась.
Репортаж о морозах в Сибири и, в частности, в Новосибирске вышел на канале «Россия-1» 5 декабря. Журналист рассказал об аномально низких температурах в этих краях, однако в качестве иллюстрации был продемонстрирован ролик из Казахстана – ляп заметили авторы телеграм-канала «Минправды».
Как рассказал ведущий, из-за обильных осадков на железной дороге в Новосибирске произошёл опасный инцидент. Снегоуборочный поезд случайно засыпал снегом другой состав, в результате чего у последнего разбилось лобовое стекло.
«Такой инцидент действительно имел место быть, только не сейчас и не в Сибири, и к российским железным дорогам он отношения не имеет», — написал пользователь.
Автор записи пояснил, что этот случай произошёл зимой 2017 года на казахской железнодорожной станции «Анар», которая расположена на границе Акмолинской и Карагандинской областей.
Зритель предположил, что фейковый репортаж вышел на телеканале по случайности, однако посоветовал журналистам не гнаться за количеством сюжетов и внимательнее проверять факты.
Напомним, 5 декабря на этом же телеканале огласили второе имя новосибирского аэропорта «Толмачёво».
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