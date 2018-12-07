Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

стоп-кадр видео с YouTube-канала «России-1»

Рассказ о новосибирских морозах на центральном ТВ сопроводили старым видео из другой страны – ошибка телевизионщиков незамеченной не осталась.

Репортаж о морозах в Сибири и, в частности, в Новосибирске вышел на канале «Россия-1» 5 декабря. Журналист рассказал об аномально низких температурах в этих краях, однако в качестве иллюстрации был продемонстрирован ролик из Казахстана – ляп заметили авторы телеграм-канала «Минправды».

Как рассказал ведущий, из-за обильных осадков на железной дороге в Новосибирске произошёл опасный инцидент. Снегоуборочный поезд случайно засыпал снегом другой состав, в результате чего у последнего разбилось лобовое стекло.

«Такой инцидент действительно имел место быть, только не сейчас и не в Сибири, и к российским железным дорогам он отношения не имеет», — написал пользователь.

Автор записи пояснил, что этот случай произошёл зимой 2017 года на казахской железнодорожной станции «Анар», которая расположена на границе Акмолинской и Карагандинской областей.

Зритель предположил, что фейковый репортаж вышел на телеканале по случайности, однако посоветовал журналистам не гнаться за количеством сюжетов и внимательнее проверять факты.

Напомним, 5 декабря на этом же телеканале огласили второе имя новосибирского аэропорта «Толмачёво».