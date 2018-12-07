Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

10 баллов
-24
66.92 76.08
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

сегодня 17:42 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

сегодня 14:58 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

сегодня 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

сегодня 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

вчера 17:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Сибирское агентство вошло в руководящий состав Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

вчера 08:15 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

Рубрика: общество

07.12.2018 13:09

стоп-кадр видео с YouTube-канала «России-1»

Рассказ о новосибирских морозах на центральном ТВ сопроводили старым видео из другой страны – ошибка телевизионщиков незамеченной не осталась.

Репортаж о морозах в Сибири и, в частности, в Новосибирске вышел на канале «Россия-1» 5 декабря. Журналист рассказал об аномально низких температурах в этих краях, однако в качестве иллюстрации был продемонстрирован ролик из Казахстана – ляп заметили авторы телеграм-канала «Минправды».

Как рассказал ведущий, из-за обильных осадков на железной дороге в Новосибирске произошёл опасный инцидент. Снегоуборочный поезд случайно засыпал снегом другой состав, в результате чего у последнего разбилось лобовое стекло.

«Такой инцидент действительно имел место быть, только не сейчас и не в Сибири, и к российским железным дорогам он отношения не имеет», — написал пользователь.

Автор записи пояснил, что этот случай произошёл зимой 2017 года на казахской железнодорожной станции «Анар», которая расположена на границе Акмолинской и Карагандинской областей.

Зритель предположил, что фейковый репортаж вышел на телеканале по случайности, однако посоветовал журналистам не гнаться за количеством сюжетов и внимательнее проверять факты.

Напомним, 5 декабря на этом же телеканале огласили второе имя новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

сегодня 17:42 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

сегодня 14:58 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

сегодня 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

сегодня 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

вчера 17:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Сибирское агентство вошло в руководящий состав Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

вчера 08:15 Бизнес 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
02.11.2018

Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу

Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...

Читать далее
Image
20.04.2017

Десять баек: Травкин травит

О том, во сколько звенит будильник судьб...

Читать далее
Image
13.12.2016

«Персей» и три мифа цифрового телевидения

Как при помо...

Читать далее
Image
15.03.2016

Из каждого ящика

История новосибирского телевидения в лицах

Читать далее
Image
19.12.2014

Телевидение для телегурманов

Чем новогодняя акция "Ростелекома" п...

Читать далее

Новости по теме

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей сегодня 16:05 Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня сегодня 06:01 Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ 05.12.2018

Популярное

Image

Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Image

Сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры

Image

Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

Image

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Image

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти сту...

Image

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

Image

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Image

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Image

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огн...

Image

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

Image

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах