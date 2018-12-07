Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

фото со станицы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Глава Новосибирска Анатолий Локоть объявил о розыгрыше билетов на хоккей в соцсетях – мэра репостнули уже больше сотни человек.

Два билета на хоккейный матч, в котором команда «Сибирь» сыграет с челябинским «Трактором», разыгрывает в соцсети «ВКонтакте» мэр Анатолий Локоть.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо состоять в группе новосибирского хоккейного клуба «ВКонтакте» и поделиться постом мэра на своей странице.

«Столица Сибири активно готовится к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в нашем городе в 2023 году. Новосибирцы очень любят этот вид спорта. Думаю, что и среди моих подписчиков много болельщиков нашей хоккейной команды», — написал Анатолий Локоть.

За непродолжительное время запись мэра репостнули более ста человек.

Итоги розыгрыша Локоть пообещал огласить в субботу, 7 декабря, в полдень. Игра же состоится 8 декабря в ЛДС «Сибирь».

Напомним, 5 декабря «Сибирь» победила в игре с магнитогорским «Металлургом».