Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

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Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккейРубрика: общество
07.12.2018 16:05
фото со станицы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»
Глава Новосибирска Анатолий Локоть объявил о розыгрыше билетов на хоккей в соцсетях – мэра репостнули уже больше сотни человек.
Два билета на хоккейный матч, в котором команда «Сибирь» сыграет с челябинским «Трактором», разыгрывает в соцсети «ВКонтакте» мэр Анатолий Локоть.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо состоять в группе новосибирского хоккейного клуба «ВКонтакте» и поделиться постом мэра на своей странице.
«Столица Сибири активно готовится к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в нашем городе в 2023 году. Новосибирцы очень любят этот вид спорта. Думаю, что и среди моих подписчиков много болельщиков нашей хоккейной команды», — написал Анатолий Локоть.
За непродолжительное время запись мэра репостнули более ста человек.
Итоги розыгрыша Локоть пообещал огласить в субботу, 7 декабря, в полдень. Игра же состоится 8 декабря в ЛДС «Сибирь».
Напомним, 5 декабря «Сибирь» победила в игре с магнитогорским «Металлургом».
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