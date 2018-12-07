Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

фото с сайта правительства НСО

Исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства НСО Николай Симонов ушёл в отставку.

Об отставке исполняющего обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова сообщил РБК, ссылаясь на свои источники, в пятницу, 7 декабря. В пресс-службе правительства региона эту информацию официально не комментируют.

Николай Симонов руководил министерством с 2014 года. Ранее – в 2000-2004 годы — он занимал пост министра транспорта Новосибирской области, а с 1993 по 2000 год был начальником управления потребрынка мэрии Новосибирска.

Напомним, в ноябре министром науки НСО стал физик из Иркутской области.