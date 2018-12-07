Лента новостейПредложить новость
Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области
Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров
Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро
Министр промышленности покинул правительство Новосибирской областиРубрика: политика
07.12.2018 14:38
фото с сайта правительства НСО
Исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства НСО Николай Симонов ушёл в отставку.
Об отставке исполняющего обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова сообщил РБК, ссылаясь на свои источники, в пятницу, 7 декабря. В пресс-службе правительства региона эту информацию официально не комментируют.
Николай Симонов руководил министерством с 2014 года. Ранее – в 2000-2004 годы — он занимал пост министра транспорта Новосибирской области, а с 1993 по 2000 год был начальником управления потребрынка мэрии Новосибирска.
Напомним, в ноябре министром науки НСО стал физик из Иркутской области.
Комментарии
Лента новостей
Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области
Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров
Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро
Статьи по теме
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Новости по теме
Популярное