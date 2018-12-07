«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

фото с сайта театра НОВАТ

В Новосибирском оперном театре объяснили, зачем устраивали на сцене банкет.

Недавно на сцене Новосибирского оперного театра провела банкет коммерческая организация, которая специализируется на производстве биологически активных добавок. Ситуация мгновенно вызвала большой общественный резонанс.

Сиб.фм обратился за комментарием в театр, чтобы узнать: на каком основании организация проводила корпоратив в учреждении культуры, закреплено ли нецелевое назначение зала юридически и возможно ли на сцене, некогда освящённой митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном, распивать алкогольные напитки?

На вопросы журналиста ответила сотрудник отдела маркетинга Новосибирского оперного театра Марина Иванова.

- На каком основании фирма проводила корпоратив в зале театра?

- Это наш генеральный партнёр, с которым у нас заключён договор на два года о сотрудничестве. Они окажут нам поддержку в проведении ряда творческих мероприятий. У них так совпало, что это был и личный праздник, и корпоративный, потому что они закончили цикл подготовки нового продукта. Основатель этой компании и разработчик продукта организовывали этот праздник.

- То есть они окажут театру некую финансовую поддержку?

- Я уже сказала. Это будет поддержка творческих проектов театра.

- Зал был сдан в аренду?

- Да. Я не могу юридически сказать, но мероприятие было согласовано, это закрытое мероприятие.

- Есть ли в договоре аренды пункт о целевом назначении зала и сцены? Можно ли, например, составить такой договор с театром, по которому можно было бы провести на сцене похороны?

- Конкретно по пунктам договора я не могу ничего сказать. Вообще вы знаете, во многих театрах проводят прощание с артистами прямо на сцене. Незнакомы с такими случаями?

- Как вы относитесь к тому, что на сцене, освящённой патриархом, под музыку распивались алкогольные напитки?

- Я не могу поделиться с вами личным мнением, вы же знаете, я заинтересованное лицо.

- А как к этому относится руководство театра?

- Я не могу прокомментировать это.

Напомним, другой «театральный» скандал недавно произошёл вокруг театра «Глобус» — на место его директора хотели поставить депутата Виктора Старкова, однако коллектив выразил протест против кадровых перестановок.